Poważne zatrucie nad Bałtykiem. Ucierpieli i turyści, i personel

Nie taki miał być wypoczynek w urokliwej Pogorzelicy... Chorzy z biegunką, wymiotami, osłabieniem, dreszczami i nudnościami zaczęli zgłaszać się jeden po drugim do przychodni w Pogorzelicy. Fot. Piotr BARAŃSKI

Do poważnego zatrucia pokarmowego doszło w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Pogorzelicy nad morzem. Sprawę bada gryficki sanepid.

W miniony weekend po pomoc do świątecznej opieki zdrowotnej zaczęli zgłaszać się polscy letnicy, którzy przyjechali wypoczywać do Pogorzelicy, w gm. Rewal. To głównie seniorzy.

- Na tę chwilę mamy chorych ponad czterdzieści osób - mówiła nam w poniedziałek po południu Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Sytuacja jest jednak rozwojowa i jak w przy każdym zatruciu pokarmowym tych chorych może być więcej. Są to zarówno kuracjusze jak i osoby z personelu.

Chorzy z biegunką, wymiotami, osłabieniem, dreszczami i nudnościami zaczęli zgłaszać się jeden po drugim do przychodni w Pogorzelicy. Część z nich to seniorzy, którzy przyjechali wypoczywać do tej miejscowości. W minioną niedzielę w ośrodku wypoczynkowym, w którym doszło do zatrucia, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach przeprowadzili kontrolę.

- Pobrano do badań wymazy od osób chorych, od personelu bloku żywienia, wymazy sanitarne z rąk personelu bloku żywienia, z powierzchni, a także próbki badań produktów, które jedli kuracjusze - mówi Małgorzata Kapłan. - Trwają badania tych wymazów w celu znalezienia przyczyn zatrucia. Wedle informacji z niedzieli, nikt nie trafił do szpitala. Kuracjusze znajdują się w ośrodku. Z naszej strony została zalecona izolacja.

Osoby chore z personelu odsunięto od pracy.

Pierwsze wyniki pobranych próbek mogą być najwcześniej w środę.©℗

(w)