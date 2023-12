Skąd wieją wiatry? Politycy PiS i SP o aferze wiatrakowej

Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski informują o aferze wiatrakowej. Fot. Krzysztof Żurawski

Odchodzący na ławkę opozycji politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski alarmują, że przepisy w sprawie lądowych farm wiatrowych są antyspołeczne oraz antyśrodowiskowe.

Podczas wspólnej konferencji prasowej posłów PiS oraz SP w Szczecinie krytykowano projekt złożony przez opozycję, a dotyczący odległości tzw. farm wiatrowych od rezerwatów przyrody i parków narodowych – według projektu ma on wynosić 300 metrów lub więcej. W przypadku budynków mieszkalnych odległość uzależniono od wielkości wiatraka i emitowanego przezeń hałasu. Minimum określone w projekcie to również 300 metrów, przy czym uzależnione byłoby np. od pobliskiej lokalizacji szpitali bądź placówek edukacyjnych.

- W tym projekcie znosi się dotychczasowe wymagania związane z minimalną odległością co najmniej 700 metrów od zabudowań i pojawia się odległość 300 metrów. Pojawia się również zniesienie dotychczasowego ograniczenia farm wiatrowych w odległości dziesięciokrotności wysokości wiatraka od parków narodowych i rezerwatów – stwierdziła Małgorzata Golińska, Główny Konserwator Przyrody oraz wiceminister w resortach odpowiedzialnych za środowisko. – Ponadto projekt jest niebezpieczny w związku z zapewnieniem nam wszystkim bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ znosi wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości obligatoryjne odsunięcie farm wiatrowych od sieci najbliższych napięć. Zniesienie tego ograniczenia spowoduje zagrożenie dla systemu energetycznego.

Zdaniem uczestników konferencji, co mocno akcentowano, pominięto prawo społeczności lokalnych do współdecydowania o tym, co dzieje się w sąsiednich gminach.

Za premierem Mateuszem Morawieckim wskazywano również, że w nowelizacji przepisów widać lobbing interesów zagranicznych. – Bo albo było tak, że podpisano coś, czego nie czytali, albo było tak, że uczestniczyli w pisaniu tej ustawy - stwierdził poseł Zbigniew Bogucki, były wojewoda zachodniopomorski. – W każdym przypadku mamy do czynienia z pierwszą aferą, aferą wiatrakową panów Tuska i Hołowni. ©℗

Krzysztof Żurawski