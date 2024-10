Schował się przed policją w spożywczaku

Poszukiwany przez policję mężczyzna już odsiaduje wyrok. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Dziewięć miesięcy do odsiadki miał mężczyzna, którego przewodnicy policyjnych psów zauważyli na jednym ze stargardzkich osiedli. 43-latek już jest w zakładzie karnym.

Policjanci z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych stargardzkiej komendy policji podczas patrolu zauważyli mężczyznę stojącego przy osiedlowym sklepie spożywczym.

- Mężczyzna na widok umundurowanych policjantów zareagował nerwowo, szybkim krokiem wchodząc do sklepu - relacjonuje asp. Justyna Siwarska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Wzbudziło to podejrzenie mundurowych, dlatego podjęli decyzję o jego wylegitymowaniu. Szybko okazało się, co było powodem zdenerwowania 43-latka.

Mężczyzna, jak się okazało po sprawdzeniu w rejestrach, figurował na liście osób poszukiwanych. Miał na koncie wyrok 9 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo. Miał też co innego na sumieniu. W pudełku znalezionym w plecaku policjanci odkryli narkotyki. Mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie, a potem został doprowadzony do zakładu karnego.©℗

(w)