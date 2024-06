Samochodem pod tramwaj. Cztery osoby poszkodowane na pl. Odrodzenia (akt. 1)

Fot. Agata Jankowska

Cztery osoby wymagały pomocy medycznej po kolizji na pl. Odrodzenia w Szczecinie. Przed południem zderzył się tam samochód dostawczy z tramwajem linii 12.

- Na razie nie ma mowy o wypadku, to tylko zdarzenie drogowe, mocno utrudniające ruch w centrum miasta - w trakcie działań służb mówił Paweł Pankau z Zespół ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Wciąż trwają tam czynności policji oraz te związane z usunięciem skutków zdarzenia. Kierowcy muszą uważać, bo ulice wokół placu mogą się korkować.

Ruch tramwajów jest wstrzymany, pomiędzy pl. Rodła a pl. Szarych Szeregów jeżdżą autobusy komunikacji zastępczej.

Poszkodowanymi zajęło się pogotowie ratunkowe.

- Trzy zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do tego zdarzenia komunikacyjnego - stwierdza Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - 28-letnia kobieta z urazem kończyny dolnej oraz kręgosłupa szyjnego została przewieziona do szpitala. Pomocy wymagał także 36-letni mężczyzna z urazem klatki piersiowej, kończyny górnej oraz dolnej, który po opatrzeniu na miejscu, nie wyraził zgody na przejazd do szpitala. W zdarzeniu ucierpieli również 21-letnia kobieta oraz 19-latek ze stłuczeniami nóg, którzy nie wymagali hospitalizacji.

(kel)