Korki na Gumieńcach. Wypadek na ul. Derdowskiego - kolizja na ul. Ku Słońcu (akt. 1)

Fot. Facebook Suszą! Szczecin

Tuż przed godz. 15 na ul. Derdowskiego w Szczecinie, przy wyjeździe ze stacji benzynowej Shell, doszło do zderzenia samochodu osobowego z rowerzystką. Na miejscu są służby. Korkuje się ruch pojazdów już od ronda Gierosa. Także dlatego, że nieco dalej, na ul. Ku Słońcu - na wysokości zjazdu w stronę CH Ster - doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i jest zajęty jeden z pasów ruchu.

W wypadku przy ul. Derdowskiego została ranna 70-letnia kobieta, rowerzystka.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do potrącenia - informuje Natalia Dorochowicz, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Na miejscu wezwania znajdowała się poszkodowana z urazem kończyny dolnej oraz kręgosłupa. Po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych, pacjentka została przetransportowana do szpitala. Była przytomna, w stanie stabilnym.©℗

(an)