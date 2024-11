Ruszyły prace na ul. Wapiennej

Na ul. Wapiennej w Szczecinie wykonywane są prace drogowe. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Dziś wieczorem przenoszony był przystanek autobusowy.

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej) – wybudowanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę i wybudowanie zjazdów. Zmodernizowanie sieci kanalizacji deszczowej, wybudowanie oświetlenia ulicznego. Prace obejmują również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych, tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. Zagospodarowana zostanie zieleń. Koszt inwestycji to ponad 6,4 mln zł brutto. Wykonawcą prac jest konsorcjum Firm TORMEL Sp. z o.o. i STANLED I Sp. z o.o.

Cały projekt obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km. Są to: ul. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną, ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa, ul. Urlopowa, ul. Czesława Miłosza – przedłużenie, ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania), ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065, ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem), ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

To projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.