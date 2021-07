Rondo przy ul. Północnej i Wapiennej gotowe

W piątek (2 lipca) otwarte dla ruchu zostanie nowe rondo przy ul. Północnej i Wapiennej w Szczecinie.

- Prace przy budowie infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu ulic Północnej i Wapiennej zostały zakończone. W piątek w godzinach popołudniowych, nowe rondo zostanie udostępnione dla ruchu - poinformował Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji.

Zadanie obejmowało budowę nowej jezdni, chodników, przebudowę infrastruktury podziemnej i naziemnej (sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej), budowę oświetlenia ulicznego. Inwestycję zrealizowała firma MUSING BUD Sp. z o. o. Sp. K. Koszt prac to ok 4,8 mln zł brutto.

W sąsiedztwie ronda realizowane są jeszcze prace w ramach drugiej część inwestycji. Obejmują one budowę zbiornika retencyjnego na cieku Warszewiec oraz remont strumienia Warszewiec. Kontrakt ten jest realizowany przez firmę Usługi Transportowo Budowlane Bernard Baranowski. Koszt prac to ok. 3,5 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Oprac. (k)