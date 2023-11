Rozładunek sprzętu wojskowego w Świnoujściu

Rozładunek sprzętu wojskowego na nabrzeżu spółki Euro Terminal w Świnoujściu. Fot. mblaszczak/X

W środę (21 listopada), w dniu Święta Służby Czołgowo-Samochodowej, do portu w Świnoujściu wpłynął statek z transportem czołgów M1A1 ABRAMS, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS i wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES. Najpierw rozładowano 11 wyrzutni HIMARS. Do Polski dotarło też 26 używanych czołgów M1A1 FEB BRAMS oraz 9 pojazdów technicznych M88A2 HERCULES z zapasów US Marine Corps.

– To już druga transza czołgów M1A1 ABRAMS, zakupionych w styczniu br. na potrzeby Sił Zbrojnych RP, która dotarła drogą morską do polskiego portu, tym razem do Świnoujścia – podała Agencja Uzbrojenia WP. – Realizowana dostawa obejmuje 26 czołgów oraz sprzęt towarzyszący, w tym 9 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES, oraz zapas części eksploatacyjnych. Czołgi po zakończonym rozładunku zostaną przetransportowane do miejsca przeznaczenia na terenie kraju.

Wraz z czołgami do Polski przybyła trzecia grupa zakupionych w 2019 r. wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M142 HIMARS (11 sztuk), w „konfiguracji amerykańskiej”.

– Dziś jest pracowity dzień dla portu w Świnoujściu – napisał na portalu X minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – Po wyładowaniu ze statku wyrzutni HIMARS, rozpoczął się rozładunek 26 czołgów M1A1 ABRAMS. Sprzęt od razu trafi do naszych żołnierzy.

Pierwszą partię sprzętu, złożoną z 14 czołgów podstawowych M1A1 ABRAMS, dla Sił Zbrojnych RP odebrano 28 czerwca br. Transport morski obejmował też trzy wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES.

Wcześniej, 15 maja br., na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego, odebrano pierwsze pięć wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M142 HIMARS dla Sił Zbrojnych RP, a w drugiej połowie miesiąca do Polski dotarły kolejne dwie.

Umowę o wartości 414 mln dolarów netto, pomiędzy rządami RP i USA, na dostawę pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar (DMO WWR Homar) dla Sił Zbrojnych RP zawarto 13 lutego 2019 r. Od ub. roku sukcesywnie realizowane są dostawy innych elementów wyposażenia dywizjonu, m.in. wozów zabezpieczenia technicznego, a także środków bojowych. Zgodnie z kontraktem, do Sił Zbrojnych RP miało trafić łącznie 18 wyrzutni bojowych i dwie wyrzutnie do szkolenia M142 HIMARS wraz z zapasem amunicji rakietowej GMLRS i ATACMS oraz ćwiczebnej (LCRRPR), a także pojazdy dowodzenia i wozy zabezpieczenia technicznego. Umowa zapewnia również wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne.

Z kolei 4 stycznia br., na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej, podpisano umowę na dostawę czołgów podstawowych M1A1 ABRAMS dla polskiej armii. Przedmiotem kontraktu, zawartego ze stroną amerykańską, jest dostawa 116 czołgów M1A1 ABRAMS, które zostaną przystosowane do wymagań Sił Zbrojnych RP, wraz ze sprzętem towarzyszącym, obejmującym 12 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES, osiem mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, sześć wozów dowodzenia M577 i 26 warsztatów NG SECM na podwoziu HMMWV, a także z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Kontrakt ten stanowi pierwszy etap realizacji projektu, który obejmuje również znaczące liczby nowoczesnych typów amunicji bojowej, a także amunicji szkolnej, zgodnie z zatwierdzonym przez Kongres Stanów Zjednoczonych maksymalnym zakresem zamówienia. Całkowita wartość umowy wynosi ok. 1,4 mld USD netto.

(ek)