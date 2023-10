Rekordowa frekwencja w wyborach w regionie i kraju

Fot. Piotr Sikora

Bez względu na różnice w poglądach, niemal wszyscy politycy są zgodni: niedzielne wybory pokazały, że Polacy są świadomi wagi własnych głosów, a wysoka frekwencja to zwycięstwo demokracji. Zainteresowanie wyborami było tak duże, że został pobity rekord z 1989 r.

Poprzedni wynosił 62,7 proc. Obecnie zagłosowało ok. 73 proc. uprawnionych. Najgorzej było w roku 2005, kiedy to do urn poszło tylko nieco ponad 40 proc. wyborców. W naszym regionie zainteresowanie wyborami było równie wysokie.

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu odbywało się w minioną niedzielę. Zainteresowanie było tak duże, że w wielu miejscowościach głosy oddawano jeszcze po godz. 21. Mogły to zrobić jedynie osoby, które w kolejce ustawiły się przed tą godziną. Z danych opublikowanych w poniedziałkowe popołudnie przez Państwową Komisję Wyborczą, które napłynęły z niemal 53 proc obwodów, frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,8 proc., do Senatu - 72,75 proc.

W województwie zachodniopomorskim frekwencja w wyborach do izby niższej parlamentu wyniosła 71,27 proc. Najwyższa była w powiecie polickim (78,39 proc.), Szczecinie (77,77) i Koszalinie, gdzie do urn poszło 74,99 proc. uprawnionych. Najgorzej (niewiele ponad 60 proc.) było w powiatach białogardzkim, łobeskim i choszczeńskim. W popołudniowym komunikacie nie było jednak tak szczegółowych danych z okolic Świnoujścia. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 75,06 proc. wśród mieszkańców miast i 64,9 proc. na wsi.

Szczecin, Koszalin i powiat policki miały również najwyższą frekwencję w głosowaniu do Senatu - wyniosła odpowiednio 77,73 proc., 74,92 proc. i 78,18 proc. Najsłabiej ponownie było w powiecie białogardzkim (60,30) i łobeskim (60,67) oraz szczecineckim (60,52 proc.). Wiadomo także, że w wyborach do Senatu wzięło udział 74,88 proc. mieszkańców miast i 64,78 proc. mieszkańców wsi.

Wszystkie powyższe dane są jedynie wynikami częściowymi, które zmieniają się z każdą godzinę w miarę napływania protokołów z kolejnych komisji wyborczych.

Tomasz TOKARZEWSKI