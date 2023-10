Dane Państwowej Komisji Wyborczej ze 100 proc. komisji wyborczych

Według danych z 1628 na 31 497 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 268 556 głosów, co daje mu 39,81 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 185 848 głosów - 27,55 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni- Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 87 504 osób, co daje mu 12,97 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 612 469 głosów, co daje mu 40,17 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 404 874 głosów - 26,55 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni- Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 208 304 osób, co daje mu 13,66 proc. poparcia.

W poniedziałek po godz. 8 rano Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 15,22 proc. komisji - 4795 na 31497 obwodów. Jak wskazano, po przeliczeniu łącznie 2 mln 311 670 kart do głosowania, PiS zdobył do tej pory 41,12 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 25,51 proc.

W poniedziałek przed 9 rano Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 20,38 proc. komisji - 6418 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 40,52 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,04 proc.

W poniedziałek, ok. godziny 9:30 rano, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 25,34 proc. komisji - 7981 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 40,17 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,26 proc.

W poniedziałek, ok. godziny 10:30 rano, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 31,66 proc. komisji - 9972 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 39,94 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,46 proc.

We wtorek, po godz. 9 Państwa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Sejmu ze 100 proc. obwodowych komisji.

Komentarze

Pisowscy kłamcy 2023-10-17 17:44:23 PiS zarzucal poprzedniej władzy niskie płace min ok 7zl na godz. A obecna władza z Kaczorem na czele zapłaciła 50procent obecnej płacy minimalnej dla członków OKW 2023. Członkowie OKW 2023 w obecnych trudnych wyborach z referendum musieli przepracowac ok 50 godz. Tj szkolenia ok 10 godz + 5 godz liczenie kart przed wyborami + 4 godz stemplowanie,14 godz głosowanie plus ok 14 godz liczenie i zdanie kart i dokumentacji wybor. Czyli PiS upodlil placowo członków OKW 2023 płacąc im po 12 zł na godz

Nienawiść 2023-10-17 16:54:39 Przez nienawiść do drugiego człowieka oraz przez opluwanie Tuska po 10 razy dziennie przez Kaczyńskiego PiS przegrał wybory bo prezes PiS spowodował obrzydzenie do niego wśród niezdecydowanych wyborców przez sianie nienawiści do drugiego Polaka .Czyli opływanie Tuska przez pisowcow spowodowało skutek odwrotny robiąc reklamę nie dla siebie a dla opozycji.Tego nie przewidział płytki strateg PiS Brudziński który doprowadził do przegranej PiS u oraz do tragedii osobistej prezesa PiS .

@@@@@@@Max 2023-10-17 16:00:03 Lepiej ci kłamczuszku? Dupa piecze po przegranej? I dobrze, ma piec! A ubeków szukaj w swojej rodzinie bo w mojej jej nie znajdziesz. Nie zamierzam z tobą dyskutować na argumenty, bo do takich debili jak ty, dociera tylko jeden argument - pięść w nosy. Zejdź z mojej przestrzeni, bo za duży smród pisuaru roztaczasz!

@POpijając kawkę.. 2023-10-17 15:57:28 Nie mieszaj konfy z pisem, to dwa zupełnie różne systemy wartości a sugerowanie im jakichkolwiek związków, doprowadziło właśnie do słabego wyniku konfy. Konfa jest pierwsza w kolejności do zniszczenia pasożytów pisowskich i mówi o tym od dawna

do gdzie jest FIGO ? 2023-10-17 15:50:01 Zapindala u majstra FÜR DEUTSCHLAND. Jaka ulga ....ufff....

gdzie jest FIGO ??? 2023-10-17 15:39:01 gdzie jest FIGO ??? nie może dojść do siebie po porażce ??? gdzie komentarze ??? z rozpaczy zapił się i odleciał ???

do@@POpijając kawkę. 2023-10-17 12:17:13 ściery pisowskie w swoim zacietrzewieniu bełkoczą bez sensu , ale tym razem rzeczywistości nie zakrzyczycie :))) Wiwat oPOzycjo!!

@@POpijając kawkę.. 2023-10-17 11:29:59 Ten tchórz zamknie drzwi i będzie dzwonił na 112 a tam dowie się że tak ma być i że to co mówi to język nienawiści - będzie musiał udowodnić że kocha nachodźców...

nareszcie 2023-10-17 10:43:24 15 października 2023 r. skończyła się w Polsce dyktatura kaczystowska.

DARO 2023-10-17 10:14:42 KIEDY Lampedusa ?

Onuca 2023-10-17 10:08:19 Dziadosławy i żebracy dostali cudze mienie po 1945 w ramach społeczeństwa komusitycznego. To absurd dziadosława @@maxa to stwierdzenie typu ..... Ludzie którzy mieli ziemie, domy, etc. nie mieli powodu aby wyjezdzac na Ziemie Odzyskane.... Bogaci Polacy mający nieruchomości i własne gruntów powyżej 50 h byli przeznaczeni do eksterminacji przez Armię Czerwoną, dzięki donosom analfabetów i gołodupców. Bzdety o kresach, szabrownikach, szmalcownikach, kułakach, karłach to narracja PZPR i Rosji.

@POpijając kawkę.. 2023-10-17 09:38:42 Ilu pontoniarzy zamierzasz przyjąć do swojego domu?

To kiedy 2023-10-17 08:59:07 To kiedy totalna opozycja wyprowadza nas z NATO?

Cela Plus 2023-10-17 08:03:43 Dla pisowców właśnie startuje program Cela Plus. Szykujcie szczoteczki, pasiaki dostaniecie na miejscu.

POpijając kawkę.. 2023-10-16 21:57:08 Jak mawiał Mark Twain : "Mali ludzie rzucają duży cień" miał zapewne na myśli ludzkie kreatury , jak Morawiecki , Kaczyński , Kamiński , Bosak , Mentzen czy Ziobro ; mimo różnicy w parametrach , są takimi samymi kanaliami !!

@@@@@@Max 2023-10-16 21:32:21 "....Ciekawe czy miałbyś pajacu odwagę obrażać moją rodzinę stojąc ze mną twarzą w twarz? " A czymźe cie uraziłem?!? Nie siła argumentów a argument siły.... to typowe dla.... Czyli jednak przodkowie szabrownicy, a może resorty "siłowe" sądząc z "siły argumentów" Przyjemności i do zobaczenia w Filharmonii

@@@@@Max 2023-10-16 21:00:00 Upsss...... Obrazona "inteligencja" (w pierwzym pokoleniu?) To dziadek/ojciec nawet WUML'u nie skonczył?!?! Jasne, jak to było...."nie matura a chęć szczera...." Teraz zwrócą wam "zabrane" emerytury....

@Wybory, wybory.... 2023-10-16 20:19:47 Potrzebujesz pomocy ?? Bo bredzi jak kaczor w kampanii, wyłącz tvp -mowie ci , zresztą już niedługo i tak ich nie będzie , Donald na króla

Hubciu 2023-10-16 19:52:46 Jarek jest stary i pewnie do następnych wyborów nie dotrwa , już teraz nie wie co mówi a reszta tych zdrajców nie ma charakteru więc PiS się skończył , heheheeheheherjejejejeje ale fajnie. Trochę jeszcze pisowcy będą przeszkadzać a później ich się wszystkich zamknie hahajahajajaj a wszystkich którzy na nich głosowali to do wiadomości publicznej sie poda żeby każdy widział ich twarze

@@@@Max 2023-10-16 19:03:24 W odpowiedzi na twoje pytania: wuj ci do tego. Ciekawe czy miałbyś pajacu odwagę obrażać moją rodzinę stojąc ze mną twarzą w twarz? To z twoich wypowiedzi słoma wysypuje się tonami, więc już lepiej skończ i nie kompromituj się więcej!

Wybory, wybory.... 2023-10-16 17:46:59 Tak pro forma KO, "wygrało" wybory mając niecałe 30% głosów a koalicjanci tez chcą sie nachapać. Ja poczekam na stworzeniu rządu z tych wszystkich partyjek i ich ew. rządy.... Jak rozumiem nastepnego dnia po objęciu wladzy przez Ruska, UE odblokuje fundusze, sędziowie będą grzeczni posłuszni nowej władzy i znajdziemy sie w raju.... A potem skonczy sie rozdawnictwo, zaczną sie skrobanki na życzenie - jednym słowem raj... i w ten sposób po jednej kadencji KO et consortes PiS wroci do władzy....

PO, PiS jedno @#$% 2023-10-16 17:22:58 Roznica sprowadza sie do tego ze w przypadku rządów KO - kwestia powrotu Niemcow na te tereny to ca 10-12 lat. A za PiS'u to około 20 lat Niemieckie firmy wszystkie swoje fabryki lokują w Polsce wyłącznie na byłych ziemiach niemieckich. Strategia Niemiec to 30-50 lat a Polaków 5-10. Niemcy skolonizowali już Polaków ekonomicznie.

@@@Max 2023-10-16 16:54:01 Sugeruje przeczytanie ze zrozumieniem, pisałem wyraznie o tym jakie jest pochodzenie ludności ktora osiedlała sie na t.zw. Ziemiach Odzyskanych. Jesli jak piszesz "twoi" przesiedlali sie Centralnej Polski pytanie dlaczego-- czy dlatego ze nic nie mieli? Ludzie którzy mieli ziemie, domy, etc. nie mieli powodu aby wyjezdzac na Ziemie Odzyskane. Zapomnialem, byli jeszcze t.zw. szabrownicy - czy to twoi przodkowie? A wracając do twoich przodków to ilu z nich miało przynajmniej przedwojenną maturę?

@OLENA 2023-10-16 15:28:53 Czy ci globaliści są teraz z tobą w pokoju? Mrugnij dwa razy jeśli potrzebujesz pomocy!

@@Max 2023-10-16 15:27:20 A wy dalej kłamiecie i manipulujecie. Z kresów to może przyjechała co najwyżej twoja rodzina, co widać po wypowiedziach. A co do tyrania z nosem przy ziemi, o nie kto inny a wasz morawicki(celowo z małej) powiedział ze ludzi mają "zap****ć za miskę ryżu", więc skończ już swoje głodne kawałki.

@xxx 2023-10-16 15:23:43 Mówisz o swoich przodkach? Bo moi pochodzili z centralnej Polski i takimi insynuacjami czuję się mocno obrażone. Ale obrażanie ludzi to chleb powszedni dla pisowców. Jak ja sie cieszę ze straciliście większość. Mam tylko nadzieję ze nie sfałszujecie ostatecznych wyników, do czego jesteście zdolni. PS: jak można robić takie fikołki intelektualne, żeby zarzucać pomorzu "Wschodnią mentalność" a ignorować jednocześnie ze to właśnie na wschodzie pis ma od zawsze większe poparcie? Hipokryci

Racjonalistka 2023-10-16 13:52:20 Tracą obydwie partie PiS i PO na wojnie polsko-polskiej. Zyskuja Trzecia droga i Lewica reprezentujące interesy obcych koncernów. Trzecia droga to zielona energia i brak aut na diesla po 2030 roku. Lewica to polityka przyjmowania migrantów z Afryki i zmiana obyczajow na sodoma i gomora lgtb. Likwidacja państw narodowych. Nie będzie polski dla Polaków wyborcy pis ani dla Berlina Niewmców partia PO, będzie globalizm transnarodowy.

OLENA 2023-10-16 13:07:31 Wybory 2019/2020 USA dosypano głosów Bidenowi i zwiększono frekwencje powyżej 70% u Afroamerykanów. Podobnie w Polsce wybory 2023/20024 ta sama siła globalistów dokarmi glosami Hołownie Trzecia droga. Potomkowie kresów, strasze osoby po 60tce lub volksdeutsche to tylko wymówka dla mas.

Faza 2023-10-16 12:33:01 Kwi Kwi pis cielce

@Max 2023-10-16 09:45:23 Tak dla twojej informacji, jeśli popatrzysz na rozklad glosów terytorialnie to zauwazysz (mam nadzieje) ze tzw. Ziemie Odzyskane glosowaly głównie na KO.... Mieszkańcy Ziem Odzyskanych to głównie potomkowie ludnosci naplywowej z t.zw. Kresow.... ludzie bez wyksztalcenia, głownie chłopstwo i małe miasteczka (z wyj. Lwowa). Zadnych tradycji, potomkowie głównie chłopów pańszczyznianychy... Zresztą popatrz na swoją Rodzinę- widzisz tam jakis ludzie wykształconych - mysle o wykształceniu przed '39?

@Max 2023-10-16 09:42:04 Dlatego ty przechytrzyłeś złych ludzi i nie brałeś udziału w referendum - brawo ty, stawiłeś opór i dałeś odpór no a teraz zasłużenie bedziesz tyrał z nosem przy ziemi do zesr*nej śmierci na biednych uchodźców z Afryki.

@Edwk 2023-10-16 09:24:28 Wcale nie szkoda bo to zakamuflowani pisowcy.

Max 2023-10-16 09:23:51 Analfabeci to dyktowali komuś te bzdurne pytania z tezą. A inteligentny człowiek nie lubi jak mu cwany motłoch narzuca to co ma myśleć czy robić, więc Naród pokazał środkowego palca drobnym cwaniaczkom

@xxx 2023-10-16 09:21:47 Masz rację, że na ziemiach wyzyskanych przyjechali repatrianci. Natomiast nie głównie ze wschodu, bo ok. 30%. Większość z Polski centralnej: kieleckiego i łódzkiego, a także wielkopolski i Kujaw. Poza tym mija 80 lat, więc to bez różnicy. Obecnie w Warszawie czy Wrocławiu jest więcej ludzi ze wschodu niż w Szczecinie.

xxx 2023-10-16 09:11:49 przeciez ci na ziemiach odzyskanych to tez głównie są ze wschodu. Po 1945 przesiedlani w różnych akcjach przesiedleńczych.

do: Max 2023-10-16 08:53:00 Masz rację, jeśli ktoś jest analfabetą, to nawet nie potrafi przeczytać pytań, więc woli się nie ośmieszać i nie bierze karty do referendum.

Max 2023-10-16 08:22:42 Widać, że ze wschodniej Polski B te 10 % wyników spłynęło. Tam mają ruską mentalność. Pewnie i wg tych 10 % to żenujące referendum, z pytaniami uwłaczającymi inteligencji obywateli byłoby ważne :)

Racjonalista 2023-10-16 07:56:52 Najważniejsze, że katolickie ortodoksy idą precz, oby na zawsze. Amen