Przyduchy porażające żniwo w Jeziorze Słonecznym

Jezioro zostało oczyszczone - ze zbiornika zebrano ok. 200 kg śniętych ryb, które przekazano do utylizacji. Fot. Jarosław Stępski

Okazuje się, że przyducha w Jeziorze Słonecznym w Szczecinie zebrała znacznie większe żniwo, niż początkowo szacowano. Z wód na Gumieńcach wyłowiono i przekazano do utylizacji w sumie około 200 kg śniętych ryb.

Przypomnijmy: o weekendowym (29 czerwca) śnięciu ryb w szczecińskim Jez. Słonecznym alarmowali nasi Czytelnicy. Wyniki badań laboratoryjnych, przeprowadzonych interwencyjnie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, wykluczyły chemiczne skażenie wody. Natomiast potwierdziły jej niekorzystne warunki tlenowe. I to one, czyli tzw. przyducha była bezpośrednią przyczyną śnięcia ryb.

Jak informował Michał Ruczyński, rzecznik prasowy WIOŚ w Szczecinie, próbki wody pobrano także pod kątem ewentualnego wystąpienia złotej algi. Jednak wyniki tych analiz będą znane dopiero za kilka dni.

- Ze zbiornika zebrano ok. 200 kg śniętych ryb, które przekazano do utylizacji - przekazał „Kurierowi” Departament Komunikacji i Edukacji Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Słoneczne znajduje się w pieczy właśnie Wód Polskich, które do tej pory - po ubiegłorocznej (5 września) katastrofie ekologicznej, czyli pożarze zakładu przy ul. Spółdzielców w Mierzynie, wykorzystującego w produkcji m.in. ulicznych latarń tzw. ciężką chemię - nie doprowadził do usunięcia metali ciężkich, wytrąconych do osadów dennych jeziora. ©℗

(an)