Napowietrzają Odrę

– Walczymy z przyduchą – poinformował w niedzielę na Twitterze wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. – W Szczecinie, Siadle Dolnym, Moczyłach, przy ul. Perkuna w Szczecinie i na Dziewokliczu pracuje już 17 pomp, które zadysponowałem z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i magazynów kryzysowych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do punktowego natlenienia wody dla ryb. Jeszcze dziś kolejne dwie pompy pojawią się pod mostem Cłowym.

Zachodniopomorscy strażacy uruchamiają kolejne pompy do napowietrzenia Odry. Mają one pomóc rybom w rzece, którym brakuje tlenu.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Abc 2022-08-21 23:42:45 A to zakaz zbliżania się do rzeki już nie obowiązuje? A może waaadza jak zwykle zarządza jedno, a życie zmusza do czegoś zupełnie innego.

Zenek 2022-08-21 22:56:56 My tu się staramy pomagamy ratujemy a Donald Tusk i PO są za.wolnym wjazdem Rosjan do EU i wtedy oni mogą robić co chcą