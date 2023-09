Przedwyborcze potyczki. D. Matecki pozywa I. Leszczynę

dr Karotten

2023-09-05 19:56:25

Jak Matecki mógł pozwać Izę Leszczynę? Przecież to przyszła premierzyca a co najmniej ministra finansów. To jedna z najcięższych kalibrów intelektu w PO. Oj, poparzycie się kolego Matecki bo Leszczyna nie poddaje się zwykłej logice