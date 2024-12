Prorosyjskie zakonnice usunięte ze szczecińskiego jarmarku

Olga Chomicz i Anton Koipish - białoruscy opozycjoniści mieszkający w Szczecinie podczas pikiety przed straganem proputinowskich sióstr. Fot. Inicjatywa Szczecin 646

Białoruskie siostry zakonne z prawosławnego klasztoru św. Elżbiety do wtorku sprzedawały swoje produkty na szczecińskim jarmarku bożonarodzeniowym. Kupujący u nich szczecinianie nie zdawali sobie sprawy, że wspierają w ten sposób reżimy Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Po nagłośnieniu sprawy przez białoruskich aktywistów opozycyjnych organizator jarmarku - spółka Żegluga Szczecińska nakazała siostrom opuszczenie stanowiska.

Przed straganem sióstr Olga Chomicz i Anton Koipish - dwoje białoruskich aktywistów i opozycjonistów zorganizowało pikietę, podczas której informowali kupujących o działalności klasztoru.

- Klasztor św. Elżbiety organizuje regularnie na Białorusi zbiórki na rzecz rosyjskiej armii - mówi Anton Koipish. - Jest to Klasztor, który chyba najbardziej na Białorusi popiera Putina. Nawet wśród tych, którzy popierają Łukaszenkę, nie wszyscy robią zrzutki na rzecz dyktatury. Oni nie muszą aż tak aktywnie wspierać Putina - robią to, bo chcą. Te siostry zakonne przyjechały do Polski, aby zarabiać na handlu, aby mieć pewny dochód, a jednocześnie zbierać pieniądze dla wojska rosyjskiego.

Mniszki sprzedają w Polsce od dłuższego czasu. W ich asortymencie znajdują się pamiątki i dewocjonalia. Anton Koipish zadaje retoryczne pytanie dlaczego nikt nie zareagował dotąd na ich działalność z wyjątkiem mediów i aktywistów. Niejasnym pozostaje także kto i kiedy zakonnicom wydał wizę na wjazd do Polski. ©℗

(CK)