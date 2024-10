Profesor Jerzy Sieńko konsultantem krajowym

Jerzy Sieńko: "Współczesną polską chirurgię czeka wiele przemian systemowych".

Znany szczeciński lekarz prof. Jerzy Sieńko został powołany przez ministra zdrowia na stanowisko krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii ogólnej. Będzie sprawował tę funkcję przez 5 najbliższych lat.

- Większą tremę czułem chyba tylko przed egzaminem maturalnym - przyznał Jerzy Sieńko na portalu Facebook. - To dla mnie największe wyzwanie mojego życia zawodowego. Nie jest to łatwe zwłaszcza że przede mną tę funkcję przez wiele lat sprawował prof. Grzegorz Wallner - wspaniały chirurg z ogromnym autorytetem wśród pacjentów i lekarzy. Współczesną polską chirurgię czeka wiele przemian systemowych. To niewątpliwie ogromne wyzwanie dla całego środowiska chirurgów, które chciałbym w tym wspierać ze wszystkich sił.

Do zadań konsultantów krajowych należy m.in. prognozowanie potrzeb zdrowotnych w swojej dziedzinie; doradzanie, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych; opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski; opiniowanie i doradzanie przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Prof. Jerzy Sieńko pracuje w szpitalu przy ul. Arkońskiej. Jest też m.in. pracownikiem Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz członkiem Komisji Bioetycznej. ©℗

(as)