Pożar w Stargardzie. Ewakuowano 15 lokatorów

- Na miejscu były 3 nasze zespoły ratownictwa medycznego - informuje Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Trzy osoby zostały poszkodowane. Mężczyzna w wieku 49 lat

zgłaszał pieczenie i ból gardła, 50-latka doznała oparzeń barków, a 75-latka poparzeń obu dłoni. Wszyscy trafili do szpitala.

Wcześniejsza informacja

W nocy (z 28 na 29 lipca) płonęło mieszkanie znajdujące się na drugim piętrze wielorodzinnego bloku nr 4 przy ul. Węgierskiej w Stargardzie.

- Zgłoszenie do tego zdarzenia otrzymaliśmy o godz. 3.05 w nocy - informuje mł. bryg. Paweł Różański, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. - Na miejscu działały 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej. - Lokatorzy mieszkania, w którym wybuchł pożar, czekali na przyjazd strażaków na balkonie, bo dostęp do drzwi był odcięty przez ogień i dym. Strażacy musieli je otwierać siłowo. Po chwili ewakuowali małżeństwo z płonącego mieszkania i przystąpili do gaszenia. Akcja trwała półtorej godziny.

Na klatce schodowej było duże zadymienie, dlatego ewakuowano pozostałych lokatorów z klatki 4b. Po zakończeniu działań wrócili oni do swoich mieszkań.

Jak informuje straż, spaleniu uległa część wyposażenia lokalu, a także fragment elewacji. Przyczyna pożaru nie jest ustalona. Sprawę przekazano policji.

- Nikt nie odniósł większych obrażeń - dodaje rzecznik stargardzkiej straży pożarnej. - Małżeństwem z płonącego mieszkania zajął się zespół ratownictwa medycznego.

