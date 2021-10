Polsko-niemiecki rajd po Szczecinie. Uczcili rowerowe święto

W niedzielę obchodziliśmy Międzynarodowe Święto Roweru. Szczecińscy rowerzyści uczcili je uczestnicząc w polsko – niemieckim rajdzie rowerowym „Zwiedzamy Szczecin z Przewodnikiem”. Wydarzenie zorganizowali wolontariusze Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus w ramach obchodzonych w Szczecinie Dni Współpracy Polsko – Niemieckiej.



Miłośnicy turystyki rowerowej wspólnie pokonali około 20 kilometrów po mieście. Odwiedzili m.in. Wały Chrobrego, Plac Solidarności, Bramę Królewską, Aleję Kwiatową, Park Andersa, Skwer Ackermanna, Cmentarz Centralny, Kirkut Żydowski, Ogród Różany, Park Kasprowicza, Pomnik Czynu Polaków i Urząd Miasta.

- W ramach Dni Współpracy Polsko – Niemieckiej we współpracy z Biurem Prezydenta Miasta chcieliśmy przybliżyć Polakom i Niemcom historię naszego Szczecina. Cieszę się, że w wydarzeniu wzięły udział także dzieci, które z zainteresowaniem słuchały o historii Pomorza Zachodniego. Rower jest idealnym narzędziem, aby poznawać piękno Szczecina – powiedział Michał Rachowski, organizator rajdu.

Jak dodaje Paweł Malinowski, prezes Gryfusa, była to okazja, by razem uczcić rowerowe święto i podkreślić, jak ważny jest rozwój infrastruktury rowerowej w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim.

- Z roku na rok jest coraz lepiej, ale kiedy odwiedzamy Kopenhagę czy Berlin, to widzimy, jak jeszcze wiele jest do zrobienia w tym zakresie. Zabiegamy o rozwój infrastruktury rowerowej, ponieważ przekłada się on na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów oraz innych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

(isz)