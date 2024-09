Piknik edukacyjno-rodzinny w Gąskach. Zwiedzali latarnię morską, oglądali ratowniczy pokaz

Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Kilkaset osób skorzystało z zaproszenia organizatorów i w sobotę (31 sierpnia) wzięło udział w pikniku edukacyjno-rodzinnym w nadmorskich Gąskach (gmina Mielno). Impreza odbyła się na terenie przy latarni morskiej, ale też na wodach Bałtyku, gdzie pokazano akcję ratowniczą.

Imprezie z okazji 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej towarzyszyło hasło: „Dobrze, że jesteśmy razem, bo wspólnie dbamy o nasze wybrzeże”. Zorganizował ją Urząd Morski w Szczecinie wraz z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa SAR i Stowarzyszeniem „Latarnik”.

Jedną z głównych atrakcji było bezpłatne zwiedzanie latarni morskiej, która stoi w Gąskach od ponad 140 lat. Wysokość samej wieży wynosi 49,8 m, a światła – 51,1 m n.p.m. To druga co do wielkości latarnia morska w Polsce. Wraz z domem latarników, stodołą, budynkiem inwentarskim, ogrodzeniem i murem została wpisana do rejestru zabytków.

Podczas pikniku zaprezentowano sprzęt kupiony m.in. dzięki funduszom UE, służący do ochrony brzegów morskich oraz ratownictwa morskiego. Na morzu odbył się widowiskowy pokaz akcji ratowniczej. Ponadto ratownicy morscy uczyli chętnych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Była strefa dla dzieci, możliwość wygrania nagród oraz porozmawiania z ekspertami na temat bezpieczeństwa na plażach i ochrony brzegów morskich. Nie zabrakło też kuchni polowej.

Piotr Domaradzki, pełnomocnik dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. ochrony wybrzeża, opowiedział, jak Urząd Morski w ramach swoich obowiązków chroni brzegi, ale wcześniej uświadomił, co w ogóle jest chronione i dlaczego.

– O Bałtyku można powiedzieć, że jest trzykrotnie „naj” – mówił Piotr Domaradzki. – Jest to morze najmłodsze na kuli ziemskiej w historii geologicznej, jest stosunkowo najpłytsze oraz najmniej zasolone.

Podał sporo ciekawostek dotyczących nie tylko historii Bałtyku, ale też zjawisk w nim zachodzących. ©℗

(ek)