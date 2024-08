Sobotnie zwiedzanie latarni morskiej i nie tylko

Fot. UMS

Urząd Morski w Szczecinie wraz z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa SAR i Stowarzyszeniem „Latarnik” zapraszają do wspólnego świętowania 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Na terenie latarni morskiej w Gąskach (gmina Mielno) odbędzie się piknik edukacyjno-rodzinny.

– W sobotę, 31 sierpnia, zapraszamy wszystkich na piknik edukacyjno-rodzinny pod nazwą „Dobrze, że jesteśmy razem, bo wspólnie dbamy o nasze wybrzeże” – zachęca Ewa Wieczorek, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Szczecinie. – Odbędzie się on w Gąskach, na terenie latarni morskiej przy ulicy Latarników 7. Potrwa od godziny 11 do 15.

W programie jest bezpłatne zwiedzanie latarni morskiej, prezentacja sprzętu kupionego m.in. dzięki funduszom UE, służącego do ochrony brzegów morskich oraz ratownictwa morskiego, pokaz akcji ratowniczej na morzu, pokazy udzielania pierwszej pomocy, możliwość porozmawiania z ekspertami na temat bezpieczeństwa na plażach i ochrony brzegów morskich, kuchnia polowa i konkursy z nagrodami.

Latarnia morska w Gąskach na Wybrzeżu Słowińskim od wielu lat stanowi atrakcję turystyczną. Została zbudowana na przełomie 1877 i 1878 roku. Wysokość samej wieży wynosi 49,8 m, a światła – 51,1 m n.p.m. Jest drugą co do wielkości latarnią morską w Polsce. Posiada masywne fundamenty, obsadzone na ośmiokątnej podstawie o średnicy 11,3 m. Zasięg nominalny światła latarni wynosi 23,5 mili morskiej (ponad 43,5 km). Jest udostępniona do zwiedzania. Na szczyt prowadzą kręte schody.

Zespół latarni morskiej, obejmujący latarnię, dom latarników, stodołę, budynek inwentarski, ogrodzenie oraz mur został wpisany do rejestru zabytków.

Latarnia jest obecnie administrowana przez Urząd Morski w Szczecinie (wcześniej, przed 1 kwietnia 2020 roku – przez nieistniejący dziś Urząd Morski w Słupsku).

To miejsce graniczne Zatoki Pomorskiej. Obszar morski na wschód od latarni należy do właściwego Basenu Bornholmskiego (Niecki Wschodniobornholmskiej), a na zachód do Zatoki Pomorskiej.

Znajduje się tu jedna z 11 stacji brzegowych na polskim wybrzeżu systemu AIS-PL projektu HELCOM, który umożliwia automatyczne monitorowanie ruchu statków w strefie przybrzeżnej. Antena stacji w Gąskach ma wysokość 50 m.

(ek)