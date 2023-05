Pijany kierowca opla czołowo zderzył się z peugeotem [GALERIA]

Kierowca opla był nietrzeźwy. Fot. OSP Marianowo

Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo w poniedziałek (1 maja) ok. godz. 21 w Dzwonowie, pow. stargardzki. Na miejsce wypadku zjechały się służby.

- W zdarzeniu brały udział 3 osoby dorosłe i troje dzieci – informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowie. - Nasze działania trwały prawie do północy.

Jak ustalono, kierowca jadący oplem zderzył się czołowo z peugeotem.

- Sprawca tego zdarzenia, kierowca opla, był nietrzeźwy - informuje Dorota Biernikowicz z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Doprowadził on do czołowego zderzenia z peugeotem. Była to kolizja, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Na miejscu działali też ochotnicy z Dzwonowa, Marianowa i strażacy ze Stargardu oraz policja, wezwano również pogotowie.

(w)