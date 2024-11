Pijany i z sądowym zakazem kierował autem. Jest już w areszcie

Fot. Anna Gniazdowska

Policjanci z Wałcza zatrzymali nietrzeźwego 58-latka, który kierował samochodem. Nie powinien siadać za kierownicą także dlatego, że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Na ul.Kościuszki w Wałczu policjanci patrolujący miasto zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem passatem. W trakcie kontroli okazało się, że 58-latek jest pijany. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało blisko trzy promile alkoholu. Ponadto w trakcie dalszej kontroli wyszło na jaw, że 58-latek ma czynny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez sąd.

Grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna postanowieniem sądu, który przychylił się do wniosku prokuratora, trafił na 3 miesiące do aresztu.

(k)