Kompletnie pijany kierowca porzucił auto i uciekał przez pola

Dzięki czujności i zdecydowanej reakcji świadków udało się uniemożliwić dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy volkswagena. Zagrożenie na drodze było bardzo poważne, gdyż 38-latek miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

Kierowca przyjechał do jednej z miejscowości w gminie Będzino. Jeden z mieszkańców wyczuł od niego silną woń alkoholu. Świadkowie postanowili zareagować i uniemożliwili kierującemu dalszą jazdę, która mogła doprowadzić do tragedii na drodze. Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności, porzucił pojazd, wyrwał się świadkom i zaczął uciekać przez pobliskie pola.

Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia na miejscu ustalili rysopis kierującego i kierunek, w którym się oddalił. Niedługo potem został on zatrzymany przez patrol koszalińskiej drogówki.

Badanie alkotestem wykazało, że kierujący volkswagenem miał 3 promile alkoholu w organizmie. To nie był koniec jego problemów, bo okazało się, wsiadł on za kierownicę mimo obowiązującego go zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydanego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie.

Przestępstwo, którego dopuścił się mężczyzna, zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

