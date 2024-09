Pieniądze na odbudowę. Stargard i powiat stargardzki dla powodzian

Dary były zbierane w magazynie przy ul. Pierwszej Brygady 35. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Samorządy miejski i powiatowy przekazały na rzecz powodzian 250 tys. zł. W tym 200 tys. dało miasto, a 50 tys. powiat stargardzki.

Na wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Stargardzie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Polaków poszkodowanych w powodzi. Włodarze Stargardu zaproponowali, by wesprzeć Głuchołazy, jedno z miast najbardziej dotkniętych przez żywioł. Od początku powodzi Stargard wspierał to 14-tysięczne miasto. To tam, po konsultacjach z burmistrzem, pojechały najpierw trzy busy z rzeczami najbardziej potrzebnymi mieszkańcom. Później dary zbierano w punkcie przy ul. Pierwszej Brygady 35. Odbudowa zniszczeń spowodowanych przez wodę, w tym mostów, wyceniono na 250 mln zł.

– Ta ogromna kwota dotyczy tylko miejskiej infrastruktury – informują miejscy urzędnicy. – Kolejne miliony będą potrzebne na remonty budynków użyteczności publicznej, prywatnych domów i przedsiębiorstw.

We wtorek na sesji radni jednogłośnie przychylili się do wniosku gospodarzy Stargardu.

Każdy, kto chciałby dodatkowo wesprzeć powodzian z Głuchołaz w tym trudnym dla nich czasie, może przekazać darowiznę bezpośrednio na konto gminy: 20 8891 0000 2015 6507 9312 0051 (przelewy z dopiskiem Darowizna – powódź).

Powodzian z południa kraju wsparł także samorząd powiatowy, który z budżetu przekazał pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 50 tys. zł. Pieniądze zostały przekazane na usuwanie skutków powodzi w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Projekt uchwały także został przyjęty jednogłośnie.

