Atak nożem w Stargardzie

Fot. Sylwia Dudek

W niedzielny, późny wieczór w Stargardzie doszło do ugodzenia nożem mężczyzny w średnim wieku.

Zdarzenie miało miejsce w pobliżu poczty przy ul. Szczecińskiej. Na razie nie wiadomo, czy były to jakieś porachunki, czy też przypadkowy napad na przechodnia.

- Sprawcy są zatrzymani - potwierdza asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Ustalamy okoliczności tego zdarzenia.

Na miejscu była policja i pogotowie ratunkowe, które poszkodowanego mężczyznę zabrało do szpitala. Sprawcy to młodzi dwudziestoparoletni mężczyźni. Ich ofiarą był 43-latek. Z ranami kłutymi ciała trafił do szpitala. ©℗

(w)