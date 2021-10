Pasztecik ma 52 lata!

daro

2021-10-20 13:54:51

Pasztecik średni, barszcz ohydny. Zabarwiona na czerwono woda, zero przypraw, zero kwasowości, barszcz powinien być słodko kwaśny a to co sprzedają to są pomyje. Niestety, nie czasy obecne Was zweryfikowały. Staż nie ma znaczenia, pasztecik z Auchan bije Was na głowę. Może pora zrewidować swoje podejście do jakości oferowanych usług a wszystkim wyjdzie to na dobre.