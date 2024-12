Oszustwa na „pracownika banku”. Dwunastu zatrzymanych

Oszuści kontaktowali się telefonicznie z mieszkańcami Szczecina i przedstawiali jako pracownicy banku. Przekonywali rozmówców, że ich oszczędności są zagrożone przez rzekomych cyberprzestępców i podpowiadali przelanie pieniędzy na „bezpieczne” konta. W ten sposób środki trafiały na rachunki oszustów. Podejrzani o udział w tym procederze trafili już w ręce policji. Ale uwaga – mogą się pojawić kolejni przestępcy. Policja apeluje o ostrożność.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP zatrzymali 12 osób podejrzanych o wyłudzanie pieniędzy od mieszkańców miasta przy wykorzystaniu metody „na pracownika banku”.

– Dzięki determinacji i precyzyjnie przeprowadzonym działaniom funkcjonariusze przerwali działalność przestępców, którzy działali za pośrednictwem aplikacji internetowej Telegram oraz zakładanych przez siebie rachunków bankowych – podaje policja.

Przestępcy wszystko sobie dobrze zaplanowali. Pieniądze przelane na kontrolowane przez nich rachunki wypłacali w bankomatach, a następnie wpłacali je do biletomatów służących do transferu środków w kryptowaluty. W ten sposób próbowali zacierać ślady przestępstwa. Na szczęście, jak się okazało, nie dość skutecznie. Policjanci rozpracowali ich metody działania i zatrzymali podejrzanych o udział w tym procederze – to aż 12 osób. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwem.

Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 8 podejrzanych na okres trzech miesięcy. Pozostałe osoby zostały objęte dozorem policji.

