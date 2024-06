Trzydziestolatka oszukana „na policjanta”. Uwierzyła fałszywemu komendantowi, straciła 120 tys.

Oszustwo metodą „na policjanta” zbiera żniwo nie tylko wśród seniorów. 120 tysięcy złotych straciła w ten sposób 30-latka ze Szczecina. Oszuści tak zmanipulowali swoją ofiarę, że ta uwierzyła, iż dzwoni do niej komendant stołeczny policji.



W miniony wtorek do szczecinianki na telefon komórkowy zadzwoniła osoba podająca się za pracownicę banku. Przekonywała, że kobieta musi wypłacić pieniądze i zmienić konto, bo jej oszczędności są zagrożone. 30-latka natychmiast nabrała podejrzeń, że może to być oszustwo. Po chwili otrzymała kolejny telefon, od innej osoby podającej się za pracownicę banku, że jest już nowe konto. Kolejny telefon, tym razem od osoby podającej się za komendanta stołecznego policji w Warszawie. Kobieta sprawdziła w internecie numer telefonu, jak wyświetlił się na jej komórce - rzeczywiście był to telefon stołecznej policji (oszuści wykorzystali do tego specjalną technologię). Rozmówca uprzedzał ją, że jeśli nie będzie współpracowała z policją, grożą jej konsekwencje prawne. To ją przekonało.

- W bankomacie, za pośrednictwem podawanych kodów blik, wpłaciła pieniądze, łącznie 120 tys. zł - mówi mł. asp. Paweł Pankau z zespołu ds. komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Funkcjonariusze proszą o szczególną czujność. Bo przestępcy coraz częściej podszywają się pod grupę zawodów zaufania publicznego - policjantów, prokuratorów. Pamiętajmy - prawdziwy policjant nigdy nie dzwoni i nie prosi o gotówkę czy inne kosztowności.

- Jeśli w rozmowie telefonicznej padnie taka sugestia, prośba, czy groźba, możemy być pewni, że to usiłowanie oszustwa - podkreśla Paweł Pankau. - Jeśli mamy takie podejrzenia, nie jesteśmy pewni, z kim rozmawiamy, zakończmy połączenie. Za każdym razem należy o tym powiadomić policję, najlepiej osobiście. Trzeba być bardzo czujnym. (K)