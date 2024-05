Ostrzeżenie meteorologiczne. W niedzielę możliwe burze w Zachodniopomorskiem

Ja zakpiłem

2024-05-26 11:36:44

poprzednio , nie obiecujta ja czekam na deszcz !T o jak wjeb...ło , to wielu do dzisiaj nie może się wysuszyć !Pogoda to siły natury , a ta jest nieprzewidywalna czasami . Niebo niebieskie , mała chmurka , a za chwilę lód z nieba i katastrofa .