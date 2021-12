OSP Trzebież z milionem złotych! Strażacy ochotnicy w krajowym systemie

W środę (29 grudnia) do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego dołączyło 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Zachodniopomorskiego. A 33 jednostki z naszego województwa otrzymały od wojewody zachodniopomorskiego umowy na wsparcie z ogólnopolskiego konkursu #SzczepimySię z OSP. Wśród nich ta z Trzebieży - zaszczepiła przeciw COVID-19 ponad 10 tysięcy osób i wygrała milion złotych.

Strażacy ochotnicy z Trzebieży wygrali ogólnopolski konkurs dla najbardziej aktywnej jednostki OSP biorącej udział w akcji #SzczepimySię. Zdobyli główną nagrodę - milion złotych. Mogą tę kwotę przeznaczyć na inwestycje, które pomogą im jeszcze lepiej chronić mieszkańców, którym służą.

Milion dla OSP Trzebież

- Dwa miesiące ciężkiej pracy i teraz mamy efekty - mówił przed odebraniem umowy Grzegorz Miśkiw, prezes OSP w Trzebieży. - Początek był trudny. Zaczęliśmy od szczepienia w naszej jednostce. Później narodził się pomysł uruchomienia mobilnych punktów szczepień. Zaprzyjaźniony przedsiębiorca użyczył nam kamperów, które służyły właśnie jako mobilne punkty szczepień. To już była droga do sukcesu.

W ogólnopolskim konkursie wystartowała aż 680 jednostek OSP. Ale milion mogła wygrać tylko jedna.

- Nagroda zostanie przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa w naszej miejscowości, gminie, a myślę, że nawet w powiecie - zapowiada Grzegorz Miśkiw. - Chcemy kupić łódź, bo nasza miejscowość jest nad Zalewem Szczecińskim oraz karetkę, bo mamy bardzo dużo zdarzeń medycznych, do których jeździmy.

Aż 16 jednostek z Zachodniopomorskiego w tym konkursie znalazło się w grupie 300 najlepszych w kraju.

- Konkurs był stworzony po to, aby dotrzeć do najmniejszych społeczności lokalnych - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Często tam, gdzie poziom zaszczepienia był najniższy. Można powiedzieć, że docieraliście do swoich bliskich, do swoich sąsiadów, do tych miejscowości wokół waszego miejsca zamieszkania. 102 jednostki zgłosiły się do tego konkursu w województwie zachodniopomorskim, 33 uzyskały wsparcie, aż 16 znalazło się wśród 300 najlepszych jednostek.

Kolejne OSP w krajowym systemie

Środa, 29 grudnia, była dla strażaków ochotników z Zachodniopomorskiego ważnym dniem także z innego powodu - odbyła się uroczysta zbiórka z okazji włączenia kolejnych jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

- W naszym województwie ten system to 26 jednostek ratowniczo-gaśniczych, to 4 posterunki Państwowej Straży Pożarnej, ale również już 205 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - mówił st. bryg. Jarosław Tomczyk, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. - Ten system wspomagany jest też przez ponad 250 jednostek OSP, które nie są w systemie, a już część z nich do niego aplikuje. To wyjątkowy dzień dla zachodniopomorskich strażaków - włączamy następnych 10 jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

- Jesteście olbrzymim wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej, szczególnie te jednostki, które mają najwyższy poziom referencyjności, najwyższe umiejętności, czyli te 205, do których dzisiaj dołącza 10 - dodał wojewoda. - To bardzo dobry rezultat jeżeli chodzi o nasze województwo. Gratuluję. Bo, żeby to włączenie do systemu było możliwe, potrzeba było dużo wysiłku, ogromu zaangażowania, poświęconego czasu. ©℗

Agnieszka Spirydowicz