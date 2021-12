Nowy sprzęt dla strażaków i Urzędu Morskiego w Szczecinie

Zachodniopomorska straż pożarna zyskała 3 samochody z funkcją likwidacji i ograniczenia stref zakażeń a Urząd Morski - trzy samochody o napędzie elektrycznym oraz nową elementy zasilania hybrydowego na stałym oznakowaniu nawigacyjnym. Te zakupy były możliwe dzięki wsparciu finansowemu w wysokości niemal 2,5 miliona złotych ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Marek Subocz, prezes zarządu WFOŚiGW, podkreśla, inwestycja w infrastrukturę toru wodnego gwarantuje bezpieczeństwo przepływającym nim statkiem. Ponadto jego zdaniem pojazdy elektryczne, które trafią do dyspozycji Urzędu Morskiego, to ruch proekologiczny.

- Dzięki temu zakupowi do atmosfery nie trafi blisko 2,5 tysiąca ton CO2. To jest bardzo ważne. Urząd Morski będzie mógł taniej, bo nie trzeba będzie tankować paliwa, działać dla bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego i dla portu w Szczecinie - stwierdził M. Subocz.

Z kolei każdy z wozów dla strażaków będzie wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, autopompę, a także aparaty powietrzne oraz sprzęt burzący, ratowniczy i sygnalizacyjny.

- To kolejny element zmieniania rzeczywistości, jeżeli chodzi o służby mundurowe - dodaje wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Ostatnio została przyjęta ustawa o modernizacji służb mundurowych. Następnie ustawa o ochotniczych stażach pożarnych. To kontynuacja tego, co zaczęła się za rządów premier Beaty Szydło. Służby należy wzmacniać. Pokazała to pandemia, pokazała to sytuacja na wschodniej granicy. ©℗

(as)