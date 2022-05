Okręty NATO w świnoujskim porcie

Do świnoujskiego portu wpłynęły cztery nowoczesne okręty NATO. Należą one do Stałego Zespołu Sił Morskich NATO – Standing NATO Maritime Group 1.

W skład grupy wchodzą fregaty: HNLMS De Zeven Provinciën, kanadyjska HCMS Halifax, niemiecka korweta FGS Erfurt oraz okręt zaopatrzenia FGS Spessart. Dowodzący zespołem kontradmirał A. van de Sande złożył oficjalną wizytę dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandorowi Włodzimierzowi Kułaginowi. W niedzielę (8 maja) pod pomnikiem Bohaterom Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej przedstawiciele NATO wraz z polskimi marynarzami złożyli kwiaty upamiętniając w ten sposób 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

(rj)