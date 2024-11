Od dzisiaj zmiana organizacji ruchu na Wapiennej

Od 18 do 25 listopada odcinek ul. Wapiennej, od ul. Szczecińskiej do ul. Feniksa (osiedle Nad Strumykiem), będzie wyłączony z ruchu. Na tym fragmencie ulicy będą prowadzone roboty związane z wykonaniem wysp spowalniających z kostki betonowej. Dojazd do ul. Feniksa będzie możliwy od strony ronda Północna/Wapienna.

Przypomnijmy – trwająca inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej). Wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane zjazdy. Zmodernizowana będzie sieć kanalizacji deszczowej, powstanie oświetlenie uliczne. Prace obejmą również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. Zagospodarowana zostanie zieleń. Koszt inwestycji to ponad 6,4 mln zł brutto. Wykonawcą prac jest konsorcjum Firm Tormel i Stanled I.

