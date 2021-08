Obrońcy TVN 24 protestowali na placu Pawła Adamowicza

TVN/TUSK VISION NETWORK/ LISWEEK,SZMATLAWIEC SZECHTERA,ONET to wolne media? Zarty na bok.

A kto to Latkowskiemu chciał zabrać laptop? Zapomnieliście wszyscy ci z tego placu?

Sama postkomuna to i co się dziwić że krótko protestowali bo trzeba zdążyć na ulubiony serial

Dlaczego TVN24 nie pytał o przepisanie majątku przez Tuska na żonę? To jest zadanie wolnych mediów

Magdalena

2021-08-10 19:54:26

Rzeczywiście dzieją się w Polsce rzeczy straszne gdy dochodzi do sytuacji, że trwała bezrobotna i zadymiara po kilku akcjach otrzymuje wypasiony etat posła. To straszne, że zadymiara bez żadnego dorobku i wiedzy powoływana jest do stanowienia prawa w naszym kraju.