Niewybuch w Policach. Możliwy promień rażenia nawet 1000 m

Fot. Ryszard Pakieser

Niewybuch z czasów drugiej wojny światowej znaleziono w poniedziałek w Policach w pobliżu ul. Piotra i Pawła, poza terenem zakładów chemicznych.

Został odkryty na obszarze zadrzewionym. Saperzy ocenili możliwy promień rażenia znaleziska (to 250-kilogramowy niewybuch) na ok. 1000 metrów. To oznacza, że przy jego podejmowaniu może być konieczność ewakuowania osób z okolic ul. Piotra i Pawła, ul. Kuźnickiej oraz pobliskiej miejscowości Tatynia. Jeszcze to ustalają służby.

Wstępnie działania zaplanowano na najbliższy czwartek rano. Mieszkańcy mają zostać poinformowani o szczegółach. Obecnie miejsca, w którym znaleziono niewybuch, pilnuje policja.

(sag)