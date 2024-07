Nie żyje burmistrz Dziwnowa (akt. 1)

Fot. Sylwia Dudek

W nocy z poniedziałku na wtorek zmarł Grzegorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa. Swoją funkcję pełnił od 14 lat. Na kolejną kadencję został wybrany w ostatnich wyborach samorządowych. Informacja o śmierci burmistrza pojawiała się we wtorek na stronie gminy Dziwnów.

Czytamy tam między innymi: "Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Grzegorza Jóźwiaka, burmistrza Dziwnowa w latach 2010-2024, zastępcy wójta w latach 2003-2006, pracownika Urzędu Miejskiego w Dziwnowie od 1990 roku, samorządowca, społecznika, kapitana Wojska Polskiego, osoby niezwykle zaangażowanej w rozwój gminy, inicjatora szeregu lokalnych i regionalnych przedsięwzięć, aktywnego członka szeregu gremiów oraz organizacji samorządowych. Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia w tych trudnych chwilach, ślemy rodzinie i najbliższym zmarłego."

Pod kondolencjami podpisali się Łukasz Dzioch, zastępca burmistrza Dziwnowa oraz jego najbliżsi współpracownicy w imieniu wszystkich pracowników gminy.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w 26 lipca 2024 roku w Konkatedrze Najświętszej Marii Panny, św. Jana Chrzciciela i św. Faustyna biskupa w Kamieniu Pomorskim o godzinie 13.30.

Jako redakcja "Kuriera Szczecińskiego" z bardzo dobrej strony pamiętamy Pana Burmistrza Grzegorza Jóźwiaka. Był zawsze otwarty na współpracę z naszym dziennikiem, zawsze też mając na uwadze interes mieszkańców gminy. Skromny, życzliwy, pracowity, poważnie traktujący swoją pracę samorządowca. Miał satysfakcję z tego, co udało się osiągnąć w Dziwnowie i niedosyt zarazem. Mówił nam o swoich planach dotyczących gospodarki gminy. Były ambitne, lecz racjonalne. Cieszyły go sukcesy. Mógł zrobić dla niej jeszcze tak dużo dobrego. Tak go zapamiętaliśmy.