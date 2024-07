Śledztwo ws. śmierci 37-latka w Pyrzycach. Stracił przytomność podczas policyjnej interwencji

Przebieg interwencji został przeanalizowany przez Wydział Kontroli z KWP w Szczecinie. Jak poinformowała policja, wstępna ocena działań funkcjonariuszy nie wykazuje wątpliwości co do prawidłowości sposobu przeprowadzonych przez nich czynności.

biały George Floyd.. 2024-07-06 20:47:19 tamten też zszedł na własne życzenie ale oczywiście z naćpanego bandyty trzeba było zrobić bohatera... teraz będzie ruch White Life Matter...

POczekajmy, aż 2024-07-06 15:09:54 w temacie wypowie się osoba rządząca .

Ted 2024-07-06 11:53:32 To jest jakaś kpina, policja użyła nie niewspółmiernych sił , oni udusili tego chłopaka siedzieli na nim kilkanaście minut kolanami na szyji i plecach aż się udusił jest mnóstwo nagrań

Lament 2024-07-06 10:12:45 Odwieczny lament . Wszyscy wiemy jednak, że podczas kontroli policyjnej można zachować się prawidło i zupełnie odwrotnie, tzn kreatywność ludzka w dziedzinie głupoty podczas kontroli policyjnej nie zna granic.

Różne komentarze, no 2024-07-06 10:07:19 jest Nowa Władza i co taki TV POLSAT pozwala sobie szkalować Policję ? Polsat jest w miarę obiektywny i podaje w myśl zasady wolności słowa różny pkt. widzenia . Policja , nawet jak będzie miała naciski starych UB-ków , to jednak jest to instytucja zaufania publicznego ! Nawet nadużycie tonfy jest karane . Możliwe, że ten człowiek był normalny , a tylko zasłabł . Wierzę , że będzie to wyjaśnione , a nie przykryte ! Inne standardy niż za komuny ! Tak , z drugiej strony , wybraliśmy komunistów !

Do Komentarz 2024-07-06 10:06:55 POwtarzaj swoje wpisy , bo teraz jest wasz czas , od wygrania KO13 grudnia , i to nie ma nic wspólnego z pisowskimi wpisami , bo takich nie ma , co było nie tak z twoim wpisem . Myśl ?

@@Nowe czasy c.d. 2024-07-05 23:25:33 Piszesz o sprawie sprzed 6 lat. Jedyne co łączy obie te sprawy to nadkom./podinsp. Alicja Śledziona. I wtedy i dziś pięknie uzasadnia, że ofiara była sobie sama winna. Ma charakterek. Ona w tym czasie awansowała, a ty nadal liczysz na jakieś rozstrzygnięcie w tej sprawie? Chyba już dawno wszystko pozamiatane.

Komentarz 2024-07-05 23:17:29 A gdzie mòj komentarz? Widać że tylko same pisowski komentarze przepuszczacie.

@@do nie wierze 2024-07-05 21:51:56 A moja poszła za pisem . Ma sprany mòzg i ciągle ogląda tv republika. Widać skutki waszego oderwania od koryta.

@ nie wierzę 2024-07-05 18:48:01 moja kobita poszła za ryżym i tak jej zostało ! Ona nie zmieni zdania , bo ciągle TVN ogląda !

do cenzora kurierowe 2024-07-05 18:30:40 Przepuszczacie wpisy pisowskich troli które obrażają ludzi i ubliżają wszystkim nie popierającym pisowskiej sekty. A mój wpis powołujący się na źródła na innym portalu ocenzurowaliście, chociaż nikogo nie obrażał i podawał jedynie fakty z innego portalu. Czego się tak boicie cenzorzy? Prawda was tak przeraża? Chamstwo pisuaru tolerujecie ale prawda na temat bandytów w mundurach nie ma prawa się tu pojawić?

Wstrząsające! 2024-07-05 17:57:23 Na stronie Polsat news jest opis i wypowiedzi świadków. Podobno ten człowiek nie był ani pobudzony, ani agresywny. Spóźnił się na autobus i czekał pod drzewem na następny. Świadkowie podkreślają wyjątkową agresywność policjantów. Informują, że policjanci siedzieli na obezwładnionym mężczyźnie 15 minut. Panie redaktorze Ciepliński proszę zbadać tę sprawę, tak jak zbadał Pan kilka poprzednich. Mordercy nawet w mundurach muszą ponieść karę. Na obiektywizm ich kolegów zza biurka nie możemy liczyć.

Do Anonim 2024-07-05 17:26:12 Do postrzelenia policjanta doszło w środę wieczorem w Bolesławcu. Funkcjonariuszy wezwała matka awanturującego się syna. Mężczyzna oddał dwa strzały przez zamknięte drzwi, następnie sam się zastrzelił. Rannego policjanta najpierw przewieziono do szpitala w Bolesławcu, a następnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

mordercy 2024-07-05 17:15:08 Z polsatu: "Dla mnie to jest morderstwo, zabójstwo, przekroczenie uprawnień - stwierdziła kobieta, która była przypadkowym świadkiem interwencji policji w Pyrzycach. W rozmowie z reporterem Polsat News dodała, że chociaż nie widziała wszystkiego od początku, to od razu zorientowała się, że policjanci przesadzają z reakcją. W jej ocenie 37-latek nie był agresywny, a jedynie próbował się bronić. - On nie był agresywny. To była reakcja obronna. Chciał się po prostu wydostać"

kłamstwo policji 2024-07-05 17:13:11 To już nie pierwszy taki przypadek kiedy policja morduje niewinnego człowieka, a potem robi z niego kryminalistę żeby się wybielić. Na innym portalu można przeczytać relacje świadków, np. "Mężczyzna miał być niepokojąco pobudzony. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że było inaczej, a zatrzymany padł ofiarą policjantów. - Ja sama do siebie mówiłam: "co oni chcą mu zrobić" - powiedziała w Polsat News kobieta, która widziała sytuację. - Chłopak krzyczał "ratunku" i "tato". Ludzie na to nie reagowali"

@Nowe czasy c.d. 2024-07-05 17:08:21 A jakby ktoś nie wiedział o jakiego Krzysztofa chodzi, to tu jest artykuł: https://i.pl/przeclaw-pod-szczecinem-policjanci-uzyli-paralizatora-30latek-zmarl-dzien-pozniej-nowe-informacje/ar/13034703 Polecam zwłaszcza sekcję komentarzy, gdzie wypowiada się rodzina i znajomi Krzysztofa, którzy mówią wprost że tłumaczenie policji to ściema i kłamstwo, że Krzysztof nie pił, niczego nie brał i był spokojnym człowiekiem, jechał do pracy na nocną zmianę i miał pecha trafić na bandytów.

@Nowe czasy 2024-07-05 17:05:56 "Kiedyś" nie było tygodnia żeby bandyci w mundurach kogoś nie zakatowali. Ale nie było też afery, bo antyludzki rząd pisu i jego wierni funkcjonariusze w zarządach komend, sprawnie zamiatali sprawy pod dywan i żaden morderca w mundurze nie poniósł konsekwencji. Teraz na szczęście powraca sprawiedliwość i ktoś zaczyna patrzeć rozzuchwalonym mundurowym na ręce. Może w końcu rodzina Krzysztofa z Przecława doczeka się sprawiedliwości

Anonim 2024-07-05 15:25:06 Jakie stracił sam jak go dusili kolanem to zadziałało mordercy

Nowe czasy 2024-07-05 14:02:45 Kiedyś sporadycznie zdarzały się no ale teraz nie ma tygodnia żeby nie zginął albo był ranny żołnierz albo siłowe wejście policji do jakiegoś urzędu bo nie chcą bezprawnie czegoś udostępnić albo własnie te nieszczęsne interwencje policji. W dodatku nieszczelne granice na wschodzie i zachodzie. Gdyby były wybory to z rodziną głosowalibysmy inaczej i koniecznie bysmy oddawali głos w referendum. Naiwni byłismy to nas łatwo oszukano

no comm 2024-07-05 13:25:19 Kamerki, kamerki? Miały być kamerki.

toi 2024-07-05 13:14:02 Zagłębie pisowskie - tam sami pod wpływem środków odurzających.

Uwaga 2024-07-05 13:13:26 Każdy zażywa narkotyki na własną odpowiedzialność, licząc się z tym, że może stracić życie lub zdrowie - zasady tej gry są akurat wyjątkowo proste. To nie cukierek, tutaj nigdy nie wiadomo, czy ktoś bierze trutkę na szczury, czy proszek do prania....