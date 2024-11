Na cmentarze w Stargardzie można dojechać za darmo

Fot. Wioletta Mordasiewicz

MPK w Stargardzie zachęca pasażerów do skorzystania 1 listopada z możliwości bezpłatnego dojazdu na cmentarze.

- Darmowa komunikacja upłynni ruch, a także zapobiegnie powstawaniu zatoru na głównych ulicach dojazdowych do cmentarzy - zaprasza stargardzkie MPK.

Bezpośredni dojazd do cmentarzy komunalnych liniami komunikacyjnymi jest liniami nr 2, 5, 14, 15, 25, A , B i C. Częstotliwość kursowania autobusów dojeżdżających do cmentarzy komunalnych wynosi co 10 - 12

minut w godzinach 9-15, a później 15 - 20 minut.

Na ulice w Stargardzie wyjechały też 3 dodatkowe linie: A, B i C.

Linia A - dla mieszkańców os. Pyrzyckiego i os. Lotnisko. Trasa: ul. Spokojna, ul. Bogusława IV, ul. S. Staszica, ul. Warszawska, ul. Niepodległości, ul. J. Twardowskiego, ul. Armii Krajowej, ul. W.

Broniewskiego, ul. Lotników, ul. T. Tańskiego.

Linia B - dla mieszkańców os. Chopina, os. Zachód i os. Lotnisko. Trasa: os. Chopina, ul. H. Wieniawskiego, ul. Szczecińska, ul. Słoneczna, ul. T. Kościuszki, ul. Spokojna, Golczewo, ul. Most Kamienny, ul. T.

Tańskiego. Linia B będzie kursowała przez cały weekend (aż do niedzieli, 3.11.).

Linia C - trasa od pętli Kossaka, dalej ul. Podleśna, ul. J. Piłsudskiego, ul. S. Wyszyńskiego, Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, ul. Spokojna, pętla Giżynek.

W sobotę i niedzielę (2-3.11.) świąteczny rozkład jazdy będzie obowiązywał dla linii nr 5, 14, 15 oraz B.

Zmiany w organizacji ruchu

Ci, którzy na cmentarze wybiorą się jednak własnymi autami, powinni pamiętać o zmianach w organizacji ruchu. Od 31 października zamknięte są: odcinek drogi od Ronda Żołnierzy Wyklętych do wjazdu na teren

Centrum Handlowego ”Tęcza” Kościuszki 73 (Kaufland) oraz ulica Przedwiośnie - odcinka od skrzyżowania z ul. Pogodną do końca muru cmentarza. Wjazd na zamknięte odcinki możliwy jest jedynie dla pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów komunikacji miejskiej, pojazdów służb porządkowych i służb utrzymania czystości, pojazdów TAXI (wyłącznie w celu dowiezienia osób starszych na wyznaczone miejsca przy bramie

głównej), pojazdów MPK oraz typu BUS odpowiednio przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Zalecamy dojazd do nowego cmentarza ulicami Spokojną i Przedwiośnie oraz od strony Golczewa - informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Zwracajmy uwagę na znaki drogowe, pamiętajmy, by nie jeździć na pamięć! Przypominamy, że polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów i znaków drogowych.

Wzdłuż drogi łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Spokojną, na poboczu wzdłuż ogrodzenia cmentarza, wyznaczono dodatkowe miejsca parkingowe.

- Zadbajmy o to, aby nasze auto nie blokowało wjazdu lub wyjazdu z drogi, bramy itp. oraz dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu - dodaje aspirantka. - Pamiętajmy, że samochody pozostawione w miejscach, w których jest to zabronione i utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właścicieli.

(w)