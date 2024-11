Dramatyczne sceny na cmentarzu w Stargardzie. Auto wjechało w groby

1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, na stargardzkim cmentarzu przy ul. Spokojnej doszło do nietypowej kolizji drogowej. Auto staranowało cmentarne ogrodzenie i wpadło na nagrobki.

- Kierujący samochodem osobowym marki Renault jadąc ulicą Żybułtowskiej przejechał skrzyżowanie z ulicą Spokojną i uderzył w ogrodzenie cmentarza - informuje asp. Justyna Siwarska, rzecznik Komendy Powiatowej

Policji w Stargardzie. - Wjechał na cmentarz, uszkadzając trzy nagrobki.

Kierowca, 60-letni mieszkaniec Stargardu, był trzeźwy. Karetka pogotowia ratunkowego zabrała go do szpitala. Wiele wskazuje na to, że podczas jazdy stracił przytomność.

Na szczęście nikt z obecnych na cmentarzu nie został poszkodowany. Ucierpiały jednak trzy nagrobki i przód samochodu.

Na miejscu poza policją, działali stargardzcy strażacy i służby komunalne.

(w)