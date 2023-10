Mruczą i garną się do ludzi. Nic, tylko kochać!

Duduś

2023-10-02 08:58:11

Jak będziecie do Szczecina zwozić koty z całego województwa to problem nigdy nie zostanie rozwiązany. Tymi kotami powinni zająć się wójtowie i starostowie Pyrzyc, Drawska czy Lipian. No a przede wszystkim mieszkańcy tych miejscowości którzy nie umieją jak widać dbać o zwierzęta powinni zostać poddani reedukacji w zakresie traktowania zwierząt. Nie przywoźcie tych kotów do Szczecina! Mają mieć dom na miejscu