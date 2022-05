Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin zakończona. Pogłębili do 12,5 m, zbudowali dwie wyspy

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m została oficjalnie zakończona.

Podsumowanie inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się na konferencji zorganizowanej 9 maja. Statek „Odra Queen” zawiózł jej uczestników na jedną z dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. Wyspy są nowymi terytoriami RP i polami do odkładania urobku.

– To inwestycja, która otwiera wrota dla Szczecina i podnosi możliwości portu – powiedział Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury. – To był trudny projekt, ale udało się go zakończyć.

Minister podziękował inwestorowi i wykonawcy.

Pogłębiony i poszerzony tor wodny

– Podczas prac na torze wydobyto ok. 23-24 mln m sześc. urobku – poinformował Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. – Łączna pojemność nowych pól refulacyjnych wraz z rezerwą to ok. 40 mln m sześc.

Jak dodał, przy projekcie pracowało ponad 2000 osób.

Tor został pogłębiony z poprzednich 10,5 do 12,5 metra na odcinku około 62 km. Oprócz pogłębienia kanał poszerzono do 100 m oraz m.in. przebudowano skarpy brzegowe, pogłębiono i poszerzono obrotnice dla statków, a także zbudowano dwie sztuczne wyspy na Zalewie Szczecińskim, które powstały z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych. Wykonane prace poprawiły bezpieczeństwo i przepustowość na szlaku żeglugowym.

Im głębszy i nowocześniejszy tor podejściowy, tym niższy koszt jednostkowy przewożonego towaru. Podstawowym celem projektu było podwyższenie bezpieczeństwa oraz zwiększenie konkurencyjności zespołu portów. Zmiana parametrów sprawi, że firmy przeładunkowe będą mogły przyjmować w sposób bezpieczny statki o dwukrotnie większej nośności niż obecnie.

Kolejna modernizacja toru wodnego

Koszt projektu to ponad 1,9 mld zł. Zadanie zostało dofinansowane przez UE (przeszło 1,2 mld). Resztę kosztów pokrył rząd RP. Wykonawcą była spółka join venture DIVO utworzona przez firmy Dredging International oraz Van Oord.

W konferencji wzięli także udział m.in.: wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, posłowie Michał Jach, Artur Szałabawka i Jerzy Materna, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz ambasadorowie Królestwa Belgii i Królestwa Niderlandów.

To już kolejna modernizacja toru wodnego łączącego porty Szczecin i Świnoujście. Powstał on w sposób sztuczny w czasach, gdy miasta te znajdowały się pod administracją niemiecką. Był modernizowany tuż po II wojnie światowej, a ostatnio pod koniec lat 70. ©℗

(ek)