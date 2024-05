Michał Kamiński w Szczecinie o „mądrym centrum”, szpiegach i Unii Europejskiej

We wtorek Michał Kamiński spotkał się ze szczecińskimi dziennikarzami. Fot. Dariusz Gorajski

O ofercie swojej partii, wnioskach po sprawie polskiego sędziego, który okazał się białoruskim szpiegiem, oraz o tym, co trzeba uświadomić elitom Unii Europejskiej, mówił we wtorek na Jasnych Błoniach w Szczecinie wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Ten doświadczony polityk jest jedynką na liście Trzeciej Drogi w wyborach do europarlamentu w naszym okręgu wyborczym.



Trzecią Drogę Michał Kamiński określił jako „mądre silne, centrum”. Do Europy ta formacja chce wnieść to, co najlepsze w Polsce, czyli zgodę, która umożliwiła między innymi wejście do Unii Europejskiej. Ta zgoda jest szczególnie ważna, gdy w Polsce szaleją pożary, narasta kryzys na granicy z Białorusią, ważny sędzia okazuje się sługusem Łukaszenki, a Rosja zwiększa wysiłki w wojnie na Ukrainie.

- Idziemy do Parlamentu Europejskiego po pokój i polskie sprawy - zadeklarował Kamiński.

Pytany o to, jakie systemowe wnioski polskie państwo powinno wyciągnąć ze sprawy sędziego Tomasza Szmydta, który szpiegował dla reżimu Łukaszenki, polityk odpowiedział tak:

- Służby specjalne powinny ścigać wrogów Polski, a nie przeciwników politycznych rządu. Jeśliby umowny Pegasus, którego zafundowali nam panowie Wąsik i Kamiński, miał możliwość śledzenie telefonów z rosyjskim prefiksem, a nie śledzenia senatora Brejzy i treści esemesów, które wysyłał do swojej mamy, bo to ich interesowało, gdyby interesowało ich to, o czy rozmawia sędzia Szmydt ze swoimi białoruskimi mocodawcami, nie mielibyśmy afery sędziego Szmydta. To wniosek systemowy: interes narodowy jest ważniejszy niż interes jakiejkolwiek partii!

Wicemarszałek ocenił, że sędziowie, którzy mają dostęp do tajnych informacji, powinni być sprawdzani przez polskie służby specjalne, tak jak sprawdzani są politycy, tak jak sprawdzany był sam wicemarszałek. Zwłaszcza że na razie nie grozi nam wojna pełnoskalowa - za to realnym zagrożeniem są w Polsce właśnie rosyjscy szpiedzy czy dywersanci.

W kontekście protestów rolniczych przeciwko Zielonemu Ładowi Michał Kamiński powiedział, że chce, aby dzięki Trzeciej Drodze wybrzmiało w Unii Europejskiej, że nie każdy problem, jaki mają obywatele z Unią, jest problemem ksenofobicznym czy wynikającym z antyeuropejskich nastrojów.

- Obywatele Unii muszą mieć świadomość, że mają wpływ na to, co się w Brukseli dzieje - podkreślił. ©℗

(as)