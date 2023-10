Mentzen w Szczecinie apeluje o frekwencję [GALERIA, FILM]

Fot. Tomasz Tokarzewski

Idziemy do Sejmu po to, by zmienić polskie państwo - tłumaczyli w czwartek w Szczecinie kandydujący z naszego okręgu kandydaci Konfederacji. Mimo że spotkanie odbyło się niemal w środku dnia, na pl. Pawła Adamowicza spotkały się setki osób. Magnesem, który przyciągną większość z nich, był Sławomir Mentzen - w ciągu dwóch dni odwiedzi całą Polskę od Gdańska do Krakowa. Zachęca do głosowania na listę Konfederacji. Żeby zdążyć odwiedzić tyle miast w tak krótkim czasie, porusza się helikopterem.

Konfederaci przekonywali, że w Polsce jest zbyt dużo przepisów i są zbyt skomplikowane. Nikt nie jest w stanie się ich nauczyć, przeczytać i zapamiętać. Gdyby ktoś chciał czytać jedną kartkę dziennie, musiałby na to poświęcić 35 tys. dni. By zobrazować mnogość przepisów opublikowanych w 2022 r. w Dzienniku Ustaw, rozwinęli ok. 30-metrowey rulon, na którym były jedynie nagłówki dokumentów. Dlatego chcą uproszczenia przepisów, bo obecnie trzeba je znać i nie stosować, by nie narazić się na konsekwencje.

- PiS i PO, ani tym bardziej PSL, nie są w stanie samodzielnie rządzić. Oni się zresztą nas boją. Bo w przeciwieństwie do nich mamy pomysły i to pomysły konkretne, a nie typu, że jedzenie w szpitalach ma być jadalne - mówił Sławomir Mentzen. - Mieli na to 8 lat. Obiecują 2 proc,. czy 0 proc. kredytu na mieszkania, ale nikt nie słyszał, żeby jakiekolwiek mieszkania budowali. To firmy i developerzy budują tysiące mieszkań.

Mentzen podkreślił też, że nawet wewnętrzne sondaże w PO dają Konfederacji 11 proc. poparcia. Ale poprosił o to, żeby wziąć udział w wyborach.

- Możemy wygrać frekwencją. Nasz elektorat jest najmłodszy, a młodzi ludzie nie uczestniczą w wyborach - tłumaczył. - Dlatego ważny jest każdy głos. W roku 2015 partii KORWiN zabrakło zaledwie 30 tys. głosów. Gdyby je dostała, PiS na pewno nie rządziłby w Polsce, a na pewno nie tak, jak to robi od lat.

Konfederaci zwracają też uwagę na inne zjawisko. Polska to kraj rozdawnictwa. Przede wszystkim chcą skończyć z kredytami mieszkaniowymi w wysokości 2 proc. dla Ukraińców, dopłatami dla matek w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i wszelkim wsparciem socjalnym.

- To mieli być uchodźcy wojenni, którzy zatrzymają się u nas na chwilę - mówił lider partii. - Tymczasem siedzą tu, bo jest im dobrze i są utrzymywani z naszych pieniędzy. My chcemy wsparcia naszych obywateli i naszych przedsiębiorców. Jesteśmy o krok, o 3 dni od tego, by nam się udało. W każdym ze sztabów jest już nerwowa atmosfera. Boją się nas. ©℗

Tekst, fot. i film Tomasz TOKARZEWSKI