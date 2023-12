Materiały wybuchowe w wieżowcu? Wieczorna akcja policji

W poniedziałek (18.12) w godzinach wieczornych przy jednym z wieżowców w al. Wyzwolenia (okolice placu Żołnierza) pojawiły się służby mundurowe.

Okazało się, że trzy sekcje straży pożarnej oraz karetka pogotowia ratunkowego uczestniczyły w akcji zabezpieczania zatrzymania przez policję mieszkańca wieżowca. Jak wynika z informacji uzyskanych od policji, zatrzymanym jest 29-letni mieszkaniec Szczecina. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie w mieszkaniu zajmowanym przez zatrzymanego odkryto materiały pirotechniczne lub środki wybuchowe. Policjanci kwalifikują zdarzenie jako mające charakter kryminalny. Oznacza to, że decyzję co do dalszych losów zatrzymanego podejmie prokurator.

(żuk)