Marsz Równości w Gryfinie

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

- ja czekam 2023-05-07 20:34:56 na wyrok "jak tam w kantorku było". Kasia Ka. zapewniała w TVN-ie iż "molestował".

verito 2023-05-07 20:28:31 Poszli za Odrę i mogli już tam zostać. Razem z głównym oficjelem.

t.rex 2023-05-07 20:20:52 Znów ci marksiści na ulicach? Nie ma co nawet tego analizować... Wystarczy znać historię ZSRR i ruchów LGBT w USA. Dziwi tylko brak banerów o legalizacji pedofilii i zoofilii. Ale widocznie to jeszcze nie ten etap, mimo iż w bardziej "postępowych" krajach jest już to zwane jako "performance" albo "taniec". Wszystko w swoim czasie... Spokojnie.

On 2023-05-07 20:10:25 Niech mi ktoś da konkretne przykłady, gdzie oni nie mają równości, bo jakoś nie umiem się doszukać. Niech lepiej wezmą się za sprzątanie parków i lasów, to będzie każdy zadowolony. A tak łażą i smrodzą nam powietrze.

o 2023-05-07 20:06:15 O, jest flaga Homokomando. To aktywista tej organizacji zgwałcił chłopaka? W każdy razie takie są informacje w internecie, wyborcza pisała.

Haha 2023-05-07 19:52:45 Wszędzie, na całym świecie ten marsz nazywa się "Gay pride parade" (parada gejowskiej pychy) ale w Polsce środowiska LGBT wstydzą się prawdziwej nazwy i używają pewnego wytrychu by oszukiwać społeczeństwo. Oczywiście ten marsz z równością nie ma nic wspólnego i nie o równość tu chodzi, chodzi o zdobycie pewnych przywilejów bez związanych z tymi przywilejami obowiązków. A tymczasem ich towarzysze z Minesoty właśnie zaczęli promować ustawę legalizującą pedofilię jako równoprawną orientację seks.

Edek 2023-05-07 19:35:21 Dlaczego ten pseudo marszałek wspiera tych dewiantow za nasze pieniądze? Jezeli marszałek wspiera i utożsamia sie z niejaka babcia kasia to razem z nią POwinien iść do pierdla za je pelne nienawiści ekscesy.Widac ze Gryfino to taka POstkomunistyczna wioska i tam ta ideologia znalazła POdatny grunt. Jeżeli ktoś ma odchylki i dewiacje swojej osobowości to trudno równać się ze zdrowym normalnym człowiekiem.To są chorzy ludzie a choroby to się leczy i nikt i nic tego nie zmieni.

bojówki 2023-05-07 19:20:40 POlityczne bojówki Totalnej Opozycji w akcji. Pewnie w TVN będzie reportaż w głownym wydaniu

czytam 2023-05-07 19:17:25 Zmarnowałem 30 sekund na ten art..

Równości ? 2023-05-07 19:13:12 Marsz Równości ? Ale jakiej równości jak oni są POnad prawem i chętnie z tego KOrzystają .W tym kraju to ludzie heteroseksualni są prześladowani

Czerwone winko 2023-05-07 19:12:09 Krzysztof F. już nie może się doczekać w celi jak będzie mógł dołączyć.

@ Zenek 2023-05-07 19:02:47 Jak zwykle u tęczowych puste hasła o równości, tolerancji a także szacunku dla wszelkich mniejszości i niezgody na przemoc. Ciekawe czy uczestnicy marszu oraz POsłanka i babcia Kasia potępią napad i pobicie w Pionkach w biały dzień 80-letniego księdza który w sutannie wracał do kościoła z posługi u chorych. Może wypowie się w tej sprawie Sławek specjalista od "opiłowywania" katolików czy Marta z "tolerancyjnym" przesłaniem "dym w kościołach" ?

Zenek 2023-05-07 17:47:47 I to wszystko za nasze pieniądze, sezon marszów rozpoczęty w trosce o równość i niezgodę na przemoc i wojnę. Przecież te osoby które tu wymieniono mają wyroki za przemoc słowną a jedna z pań nawoływała do śmierci, krzycząc publicznie "zajeb..my cię". Nad czymś takim patronat objął marszałek Geblewicz??? Nikt u nich nie wyciąga wniosków z dobierania doradców? Społeczeństwo aż nie może doczekać się wyborów żeby doprowadzić do niezgodny na przemoc i nietolerancję