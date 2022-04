Majówka z „Pleciugą”. „Zróbmy bałagan” w Przelewicach!

Do Majowego Teatru zapraszają Ogrody Przelewice. 1 maja o g. 13 rozpocznie się tam wydarzenie pod hasłem „Zróbmy bałagan”, przygotowane przez szczeciński Teatr Lalek „Pleciuga”.

„Zróbmy bałagan” to interaktywna opowieść rozbudzająca kreatywność i zachęcająca do zabawy w teatr wszędzie, także we własnym domu. Twórcami przedstawienia są: Rafał Hajdukiewicz, Paulina Lenart-Majtas, Kasia Majewska, Edyta Niewińska-Van der Moeren, Maciej Sikorski. Muzyka: Piotr Klimek. Wizyta w pięknych przelewickich ogrodach ucieszy z pewnością nie tylko najmłodszych.

(reg)