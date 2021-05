To ma być prawdziwa atrakcja. Ogród i folwark wypięknieją

Marszałek województwa zachodniopomorskiego oficjalnie przejął Ogród Dendrologiczny w Przelewicach w lutym br. Jest duża szansa, że teraz ogród i przylegający do niego folwark staną się kolejną dużą atrakcją turystyczną województwa. Do momentu przekazania ogród m.in. z zabytkowym pałacem był pod pieczą gminy Przelewice. Utrzymanie kosztowało ją ponad 2 mln złotych rocznie. W końcu gmina skapitulowała.

Gmina Przelewice uznała, że nie stać jej na dalsze finansowanie ogrodu i ludzi z nim związanych. Zainteresowany jego przejęciem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Urząd Marszałkowski. Po licznych dyskusjach na jednej z sesji przelewickiej Rady Gminy radni podjęli decyzję o przekazaniu w formie darowizny ogrodu i przylegającego do niego folwarku marszałkowi województwa. Gmina przekazała łącznie ponad 50 hektarów terenu, w tym sam ogród zajmuje ok. 30 ha. Do tego doszedł zabytkowy pałac, inne zabytkowe budynki i kompleks folwarku, w którym znajduje się m.in. oranżeria i inne, także zabytkowe budynki. Według zapewnień nowego właściciela, powstanie na tym terenie Zachodniopomorskie

