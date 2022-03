Zbiórka dla dyrektora domu kultury w Przelewicach. Pomagał innym, teraz sam potrzebuje pomocy

Daniel Nowacki, dyrektor Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach, pow. pyrzycki, potrzebuje pomocy. Pieniądze są potrzebne na walkę z nowotworem.

Daniel Nowacki to, jak mówią mieszkańcy Przelewic, człowiek orkiestra. Jego zaangażowanie w pracy z dziećmi i seniorami budzi powszechny podziw. Był organizatorem wielu akcji charytatywnych. Rok temu założył Stowarzyszenie Dotknij Kultury.

– Kiedy zakładaliśmy to stowarzyszenie, nie przypuszczaliśmy, że będziemy prosić o pomoc dla głównego pomysłodawcy, a zarazem dyrektora Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach – mówią członkowie stowarzyszenia, którzy założyli dla niego zrzutkę na portalu zrzutka.pl.

Daniel Nowacki mieszka w Pyrzycach, a pracuje w Przelewicach. Zachorował na nowotwór ponad rok temu. Lekarze wycięli mu guza. Wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Niestety w listopadzie ub.r. niespodziewanie trafił do szpitala. Wykryto naciek nowotworu na móżdżku i konieczna była operacja.

– Kiedy wydawało się, że po wdrożeniu leczenia będzie już tylko lepiej, z Nowym Rokiem przyszedł kolejny szok – mówią założyciele zbiórki. – Tym razem nowotwór zaatakował wątrobę, płuca i mózg. Konieczna okazała się kolejna, obciążająca organizm operacja. Nowotwór atakuje ze wszystkich stron, ale Daniel się nie poddaje i dzielnie walczy. W tej chwili jest w trakcie kolejnego cyklu chemioterapii, która wydaje się przynosić rezultaty.

Od kilku miesięcy Daniel Nowacki nie może normalnie pracować. Powrót do pełnej sprawności wiąże się ze znacznymi kosztami. Potrzebne są pieniądze na leki, rehabilitację i wizyty u lekarzy.

– Daniel zawsze wspiera akcje charytatywne organizowane także przez gminę Dolice – mówi Iza Stawiarska-Betler, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dolicach. – Teraz przyszedł czas mu się odwdzięczyć. Proszę o wsparcie dla niego.

Zbiórka na platformie zrzutka.pl trwa do 17 kwietnia br. Jak pomóc? Wystarczy w wyszukiwarce wpisać „Pomoc w powrocie do zdrowia Daniela”. Do tej pory zrzutkę wsparło ponad 230 osób. ©℗

(w)