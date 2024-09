Lodołamacze trafiły do zachodniopomorskich organizacji

W Bydgoszczy odbyła się regionalna gala XIX edycji konkursu Lodołamacze 2024. Trzy organizacje z Pomorza Zachodniego otrzymały statuetki i wyróżnieniami.

Spółdzielnia Socjalna „Pożyteczni” z Polic, spółka non profit Pełnosprawni z Gryfina oraz Fundacja VELO Horyzonty Możliwości ze Szczecina zostały nagrodzone i wyróżnione podczas XIX edycji konkursu Lodołamacze 2024. To uhonorowanie pracy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. W Bydgoszczy odbyła się kujawsko-pomorska, pomorska, warmińsko-mazurska i zachodniopomorska regionalna gala konkursu. Specjalne wyróżnienie otrzymał także Marian Jagiełka, przewodniczący kołobrzeskiego PSONI.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, już od 19 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Przedstawia dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, jak i małych i średnich firm oraz zakładów pracy chronionej. Pokazuje, jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców przez edukację oraz promocję różnorodności, zdrowia czy dostępności.



Regionalna gala XIX edycji konkursu Lodołamacze 2024 odbyła się w Bydgoszczy r. Trzy organizacje z Pomorza Zachodniego otrzymały statuetki i wyróżnieniami. „Lodołamaczem Specjalnym” został uhonorowany Marian Jagiełka z Kołobrzegu.



Podczas bydgoskiej regionalnej gali przedstawiono laureatów z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Laureatów uhonorowano w 10 kategoriach. To: Zatrudnienie chronione, Rehabilitacja społeczno-zawodowa, Otwarty rynek pracy, Instytucja, Biznes Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG), Przyjazna przestrzeń – dostępność cyfrowa, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez barier, Super Lodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny.

Organizacje i mieszkańcy z województwa zachodniopomorskiego zostali wyróżnieni w kategoriach „Otwarty rynek pracy”, „Rehabilitacja społeczno-zawodowa” oraz Lodołamacz Specjalny”.



Spółdzielnia Socjalna „Pożyteczni” z Polic zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Otwarty rynek pracy”. Celem organizacji jest głównie aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podopieczni poprzez pracę polegającą m.in. na dostarczaniu usług cateringowych czy sprzedaż, bezpośrednią obsługę klienta mają możliwość włączenia się w życie społeczności lokalnej. Są zauważani, doceniani, mają poczucie sprawstwa i użyteczności wykonanej przez siebie pracy.



Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała także spółka non profit Pełnosprawni. Jest to podmiot ekonomii posiadający od czerwca 2022 r. status przedsiębiorstwa społecznego. Ideą firmy jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz wzmocnienia wizerunku tych osób w przestrzeni publicznej. Oferują kompleksowe usługi krawieckie, porządkowe i pielęgnacji zieleni dla klientów indywidualnych i biznesowych.



W kategorii „Rehabilitacja społeczno-zawodowa” trzecie miejsce otrzymała Fundacja VELO Horyzonty Możliwości ze Szczecina, która na co dzień buduje przyjazne otoczenie osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzi m.in. działania edukacyjne, doradcze i szkoleniowe oraz przede wszystkim rehabilitację i specjalne treningi dla OzN.



Marian Jagiełka, przewodniczący kołobrzeskiego PSONI otrzymał tytuł „Lodołamacz Specjalny”. Komisja konkursowa podkreśliła, że dzięki jego zaangażowaniu powstał w Kołobrzegu kompleksowy system opieki, wsparcia, edukacji, rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcia rodziców i opiekunów. Poziom i zakres wsparcia oceniany jest jako jeden z najlepszych w kraju. (K)