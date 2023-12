Laureaci konkursów z nagrodami. Gala w kuratorium [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Sala Rycerska Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zapełniła się w poniedziałek 4 grudnia wyjątkowymi gośćmi z równie wyjątkowej okazji - Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty podsumowało tegoroczne konkursy. Uczniowie zachodniopomorskich szkół odebrali nagrody i wyróżnienia za udział w przedsięwzięciach zainicjowanych przez kuratorium.

Wręczono nagrody 15 laureatom konkursu fotograficznego „Piękno detalu, perły architektoniczne”. Jak co roku zwycięskie prace zostały wydrukowane w formie kalendarza kuratorium - to dodatkowe wyróżnienie dla młodych fotografów. Siedmiu uczniów otrzymało nagrody w konkursie na piosenkę „Oda do Wolności” zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzynę Koszewską i Wojewodę Zachodniopomorskiego przy współpracy z Filharmonią Szczecińską. Konkurs na film „Jestem Kadetem”, do którego zaproszono także szefa Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk. Zbigniewa Adamczyka, wyłonił aż 9 laureatów. Partnerem filmowych zmagań był również Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A. W trakcie uroczystości zaprezentowano także najlepszy film tej edycji konkursu.

Dziewięciu nastolatków obdarowano także w konkursie „Superbohaterowie w Laboratorium”. To przedsięwzięcie współorganizują wraz z kuratorium: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Centrum Nauki „Cordis” w Świdwinie. Partnerem konkursu były Azoty Police S.A.

Rozstrzygnięto również konkurs dla nauczycieli na najciekawsze materiały do prowadzenia zajęć. Na liście nagrodzonych znalazło się pięciu nauczycieli zachodniopomorskich szkół.

(kel)