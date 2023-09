Księgowa spółki "Tramwaje Szczecińskie" okradła pracowników

Pracownicy "Tramwajów Szczecińskich", którzy dobrowolnie odkładali pieniądze w Pracowniczej Kasie Zapomogowo–Pożyczkowej, zostali okradzeni przez księgową. Spółka, która nie miała na to wpływu, zawiadomiła prokuraturę. Fot. Dariusz GORAJSKI

Nawet kilkaset tysięcy złotych mogli stracić pracownicy spółki "Tramwaje Szczecińskie", którzy przystąpili do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Jak się okazało, zatrudniona w firmie księgowa, która otrzymała dostęp do ich pieniędzy i założonych lokat, systematycznie wyprowadzała z rachunku pieniądze. Nie wiadomo, czy robiła to sama. Prezes spółki, który zawiadomił o nielegalnym procederze prokuraturę, odmawia komentarza w tej sprawie i odsyła do rzecznika prasowego. Ten z kolei ogranicza się do oświadczenia, identycznego dla wszystkich mediów.

- Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o. informuje o ujawnieniu faktu dokonywania nielegalnych wypłat środków pieniężnych z rachunku bankowego funkcjonującej w spółce Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej. Prawdopodobnie doszło do tego w wyniku przestępstwa, zatem o sprawie niezwłocznie zawiadomiona została prokuratura. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez organy ściągania spółka nie będzie szerzej odnosić się do sytuacji - napisał Kacper Reszczyński, rzecznik TS. - Zwracamy jedynie uwagę na rolę pracodawcy w całym procesie. Realizując ustawowy obowiązek zapewnienia PKZP pomocy w prowadzeniu księgowości, pracodawca zakupił dla PKZP nowy program księgowy, a czynności związane z jego wdrażaniem doprowadziły do ujawnienia nielegalnych wypłat. Należy podkreślić, że kasy zapomogowo–pożyczkowe stanowią odrębny od pracodawcy podmiot prawny, który działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo–pożyczkowych. PKZP posiada statut i działa poprzez niezależne od pracodawcy organy: walne zebranie delegatów, zarząd i komisję rewizyjną, a kontrolę nad PKZP sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa. Rola pracodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia PKZP pomocy w zakresie m.in. prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej, dokonywania potrąceń wpisowego, wkładów członkowskich i rat pożyczek. Spółka nie posiada dostępu do rachunku bankowego PKZP, nie ma też żadnego wpływu na podejmowane przez organy PKZP decyzje czy działania. W związku z powyższym pracodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie PKZP. Spółka nie posiada też informacji o działaniach podjętych przez organy PKZP w celu wyjaśnienia niniejszej sprawy.

Jak ustalił "Kurier" winną zdefraudowania pieniędzy, które co miesiąc odkładali należący do kasy pracownicy, może być nie tylko księgowa. Okazuje się, że choć wymagają tego przepisy, Kasa nie posiada sprawozdań i - jak twierdzą nasi informatorzy - jej działalności nie kontrolowała Komisja Rewizyjna, choć jest do tego zobowiązana. Nie wiadomo do końca nawet, jakie osoby znajdują się we władzach PKZP. Nie wiadomo również, na jakiej podstawie księgowa dostała dostęp do rachunku i lokat i czy byłą jedyną osobą, która wyprowadzała pieniądze pracowników spółki na własne potrzeby. To wszystko będzie wyjaśniać prokuratura, na której komentarz czekamy.

Według naszych informacji księgowa - po wykryciu nieprawidłowości - w miniony poniedziałek przyznała się w firmie do winy i poszła na zwolnienie lekarskie. Pocztą wysłano już jednak do niej wypowiedzenie umowy o pracę, które będzie skuteczne nawet wtedy, gdy kobieta nie odbierze pisma. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI